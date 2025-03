Atleta de Wenceslau Braz é campeão paranaense de Karatê

Colecionar títulos nos primeiros anos de competição profissional não é uma tarefa fácil, em qualquer modalidade esportiva atual, mas para o jovem Felipe Gabriel Carriel Costa, de Wenceslau Braz, vencer campeonatos e disputas importantes está se tornando algo costumeiro em sua vida como atleta de karatê. Desde que iniciou no mundo das competições, o jovem venceu cinco importantes competições, além de conquistar o pódio de outros campeonatos diversas vezes.

Com apenas 19 anos de idade, Felipe, que é estudante do Colégio Cívico Militar Miguel Nassif Malf, apresenta uma coleção importante de títulos em sua carreira como atleta de karatê e, no último sábado (15), conquistou mais duas medalhas para sua coleção ao vencer a modalidade kumite do Campeonato Paranaense de Karatê e conquistar o terceiro lugar na modalidade de kata.

Apesar de ter outros títulos como campeão, no Paranaense, está é a primeira vez que Felipe alcança o ponto mais alto do pódio e para ele, a conquista é resultado de seus esforços e treinos cansativos ao longo do tempo. “Me sinto muito feliz em conquistar essa medalha de ouro depois de 4 etapas tentando, consegui alcançar o lugar mais alto do pódio”, disse o atleta à reportagem da Folha.

Em entrevista com a reportagem, Felipe agradeceu ao seu Sensei, por seu apoio e dedicação em auxiliá-lo durante os treinos. “Se não fosse o sensei Jussé eu não conseguiria chegar até lá e que com seu apoio, treino dia após dia vem formando campeões não só no karatê, mas também campeões como pessoas. Obrigado sensei Jussé”, enfatizou Felipe.

Felipe iniciou nas competições de karatê em 2023, sendo campeão de kata e vice de kumite em sua estreia. Em 2024, foi medalhista em todas as etapas estaduais, vice em duas e venceu três regionais. Neste ano, já conquistou o título logo na primeira competição que participou.

Após os títulos, Felipe vai participar de seu primeiro campeonato internacional neste ano, o Troféu Open Brasil e Open das Americas, que será realizado em maio e contará com a presença de nove países já confirmados, esperando cerca de quatro mil atletas em busca do título de campeão.