Brazense resgata nostalgia dos rolimãs com a criação do “Desafio Brazense de Carrinhos de Rolimã”

Resgatar brincadeiras antigas é uma forma de reviver memórias afetivas, fortalecer laços e desconectar-se, mesmo que por algumas horas, do mundo cada vez mais digitalizado. Em diversas cidades, esse resgate vem ganhando força com iniciativas que valorizam o passado e promovem diversão para todas as idades. Em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, um exemplo destas atividades é o “Desafio Brazense de Carrinhos de Rolimã”, que chega à sua terceira edição consecutiva com o objetivo de reviver a adrenalina e os bons momentos que marcaram essa brincadeira no passado.

“O evento vai ser aberto para todo mundo, tanto para as crianças como para os adultos, assim como no ano passado, porque a intenção desse desafio é mostrar para as crianças como era a diversão dos seus pais e reviver esse momento para os adultos que aproveitaram da brincadeira durante a infância”, explicou João, organizador do desafio.

Idealizado e organizado por João Aparecido de Rosa, um comerciante do município, o desafio é realizado na cidade desde o ano de 2023, buscando mudar a rotina das crianças e também dos adultos que vivem em um mundo cada vez mais hiper conectado e digitalizado. Segundo João, esse desafio é uma forma de tirar as crianças da frente do celular e resgatar a infância que os mais velhos tiveram anos atrás.

“Desde 2023, estou organizando este evento, que na verdade é uma brincadeira para tentar tirar o máximo de crianças da frente do celular ou do computador, além de ser uma maneira de resgatar a infância de pessoas que, assim como eu, cresceram brincando nos carrinhos de rolimã”, disse João à reportagem da Folha.

Na edição deste ano, o Desafio será realizado na tarde próximo domingo (23), na Rua Papa João XXIII, com início às 13h30, onde também foi realizado no ano passado. Segundo as explicações de João, a pista da brincadeira vai começar no Mercado do Edinho, e vai até o Estefano Comércio de Peças e Acessórios para Caminhões, uma descida com cerca de 300 metros para a criançada se divertir.

O Desafio é gratuito para toda a população, e não estará restrito apenas para as crianças. Foto: Edição do desafio de 2024/ Divulgação

Conforme explica o organizador do desafio, os participantes podem levar seus próprios carrinhos de rolimã ou podem utilizar os que ficam à disposição dos participantes. “Este ano mandei fazer 12 carrinhos para deixar as pessoas brincarem, então assim, quem tiver seu próprio carrinho pode levar, mas quem não tiver, também vai poder aproveitar o dia”, disse.

Além de disponibilizar carrinhos e ser um evento gratuito e aberto para toda a população, o desafio também ofertará medalhas de participação para todos os participantes, que serão honrados com estas medalhas que servirão como um incentivo para que possam voltar nas próximas edições.

Carrinhos começaram a ganhar fama entre o final de 1960 e o início de 1970. Foto: Desafio Brazense de 2024/Divulgação

FEBRE DOS ANOS 70

Embora não haja registros que comprovem a origem dos carrinhos de rolimã no Brasil, ao que tudo indica os primeiros exemplares deste brinquedo, que fez grande sucesso nas ruas brasileiras, foram construídos em cidades capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte no final da década de 1960 e começo da década de 1970. Começaram nestas cidades pois foram as primeiras a terem ruas asfaltadas.

Contudo, com o passar do tempo, os carrinhos de rolimã saíram dos grandes centros e chegaram às cidades menores do país, fazendo grande sucesso e virando febre entre a criançada, que hoje, recordam dos momentos mais aventurosos e da adrenalina provocada pela brincadeira.