Obras do Ambulatório Médico de Especialidades de Jacarezinho de aproximam de 50% de execução

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou as obras do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jacarezinho, na sexta-feira (28) de fevereiro. A construção da unidade, que representa um investimento de R$ 23 milhões do Governo do Estado, visa melhorar o acesso a atendimentos especializados para Jacarezinho e outras 21 cidades que fazem parte do Consórcio Intergestores de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi). Com capacidade para realizar até 20 mil atendimentos mensais, o AME de Jacarezinho terá impacto significativo na qualidade dos serviços de saúde da região.

A unidade ocupará uma área de 3.500 metros quadrados e contará com 37 consultórios, 10 salas de exame, um Centro de Especialidades Odontológicas e um Laboratório de Prótese Odontológica. Além disso, a população da região, que abrange mais de 280 mil habitantes, terá acesso a atendimento multiprofissional, exames laboratoriais e por imagem, proporcionando um cuidado integral para os pacientes. A obra está com 39% de execução e segue dentro do cronograma estabelecido.

Em sua visita, o secretário Beto Preto ressaltou a importância do projeto para a regionalização da saúde no Paraná, destacando que o AME de Jacarezinho será uma referência para toda a região. "Estamos aproximando os serviços da população e evitando deslocamentos longos em busca de atendimento especializado. O AME de Jacarezinho trará mais qualidade e rapidez aos serviços", afirmou o secretário.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, também comemorou o avanço da obra e destacou seu impacto positivo para a cidade. "Essa estrutura vai desafogar a demanda de exames e consultas especializadas, oferecendo mais dignidade para a população e transformando a saúde pública no Norte Pioneiro", afirmou o prefeito.

Durante a solenidade, Beto Preto entregou três ambulâncias básicas, totalizando um investimento de R$ 600 mil, que serão utilizadas no transporte de pacientes do município. Além disso, a 19ª Regional de Saúde recebeu três veículos Fiat Cronos, avaliados em R$ 103 mil cada, que apoiarão o trabalho dos servidores nos 21 municípios da região. A construção do AME de Jacarezinho é parte de um plano do Governo do Estado para construir 13 unidades semelhantes em diversas cidades paranaenses.