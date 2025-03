Jacarezinho abre inscrições para o Miss Jacarezinho 2025

Na última terça-feira (11), a prefeitura de Jacarezinho anunciou a abertura das inscrições para participar da escolha da Miss Jacarezinho 2025. Premiações somam mais de R$ 3 mil para os três primeiros lugares.

Tradição no município, o Miss Jacarezinho 2025 já está com as inscrições abertas. O concurso, que já é realizado a tempos na cidade, escolherá a representante do município para participar do Miss Paraná de 2025.

As inscrições estão abertas para todas que desejarem participar, e devem ser realizadas no Departamento de Cultura de Jacarezinho, que fica localizado na Rua Dr. Costa Júnior, 1065, no Centro da cidade. Além de representar o município no Miss Paraná 2025, as três primeiras colocadas serão premiadas em dinheiro, num valor total que ultrapassa os R$ 3 mil.

Para a primeira colocada, a premiação é de R$ 1.500,00, enquanto para a segunda colocada, o prêmio será a quantia em dinheiro de R$ 1.000,00. Já para a terceira colocada, que fechará o pódio do concurso, a premiação é de R$ 800,00.

As interessadas em participar do concurso podem receber mais informações no Departamento de Cultura de Jacarezinho, ou através do telefone (43) 3911-3132.

O evento será realizado pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho, através das secretarias de Educação, Cultura e Esportes, e do Departamento de Cultura, que receberá apoio das empresas BMW Eventos e Conjunto de Amadores de Teatro (C.A.T).