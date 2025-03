GIRO PARANÁ

18ª Assembleia Itinerante

A Assembleia Itinerante chega pela segunda vez em Paranavaí, nesta quarta-feira (12). A sessão solene está marcada para às 18h, na 53ª ExpoParanavaí. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), afirmou que aproximar a Assembleia Legislativa da população paranaense é prioridade. “Levando a Casa do Povo onde o povo está, conseguimos ter mais contato com a realidade de cada região de nosso estado”, disse.

Deputada pelo PR

Com a nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, Lenir de Assis, vereadora de Londrina, assume a vaga na Câmara dos Deputados. Leni tem 55 anos e é socióloga. Ela é formada em Ciências Sociais, mestre e doutora em sociologia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Parque tecnológico

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) será a primeira instituição de ensino superior estadual do Paraná a ter um parque tecnológico em seu campus. O prédio, de 2 mil metros quadrados, conta novamente com apoio da construtora A.Yoshii, que doou o projeto arquitetônico. O espaço fornecerá o suporte completo, desde a incubação até a fase de expansão das empresas, com infraestrutura moderna, laboratórios, mentoring e conexões com grandes empresas e investidores.

Inovação

Segundo o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, o parque tecnológico se complementa a outros projetos voltados à inovação que estão sendo executados na UEL. “Será o primeiro parque tecnológico dentro de uma universidade estadual do Paraná, um grande complexo que vai fechar o ciclo completo do processo de inovação”, disse.

Vagas de emprego

A CCR Rodovias, concessionária que administra sete rodovias no Paraná, está com 456 vagas de emprego abertas na região norte do estado. O mutirão de emprego, que começou na segunda-feira (10) e vai até sexta-feira (14), oferece oportunidades nas áreas administrativa, operacional e de engenharia. Os interessados devem comparecer aos locais de entrevista com currículo e cópia dos documentos pessoais.

Vagas de emprego II

Municípios com oportunidade de emprego, são: Sertaneja, Sertanópolis, Londrina, Cambé, Ibiporã, Tamarana, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Califórnia, Apucarana, Arapongas, Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Ortigueira, Imbaú, Faxinal, Tibagi, Ipiranga, Ponta Grossa, Palmeira e Balsa Nova. Os candidatos precisam tem residência em municípios que estejam ao longo das rodovias BR-369, BR-373, BR-376 e PR-090, PR-170, PR-445 e PR-323.

Mulher no agro

Advogada do Paraná lidera movimento feminino no agronegócio. Natália Bittencourt, filha de produtor rural, inspira mulheres a assumirem protagonismo no campo. Coordenadora da Comissão de Mulheres de Terra Boa, ela busca fortalecer a participação feminina na gestão rural e impulsionar o desenvolvimento do setor.

Senac PR

O Senac Paraná oferece milhares de vagas em cursos on-line gratuitos para empresas e empreendedores. São 29 opções de cursos em áreas como gestão, vendas e inovação, disponíveis na plataforma Senac Empresas. A iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento regional e a competitividade dos negócios locais.

Plataforma Senac

Empresas disponibiliza cursos e materiais exclusivos para qualificação profissional. Empresas e colaboradores do comércio, serviços e turismo podem acessar gratuitamente e-books, vídeos e cursos como “Varejo 360º” e “Marketing Digital: Google Meu Negócio”. Interessados podem se inscrever diretamente na plataforma ou obter mais informações pelo WhatsApp (41) 99262-5856.

Federação

Se a federação PP-União Brasil-Republicanos, proposta por Ciro Nogueira (PP), se concretizar, 15 deputados da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) farão parte do mesmo grupo, entre eles: Maria Victoria (PP), Flávia Francischini (União), Alexandre Amaro (Republicanos), Cantora Mara Lima (Republicanos), Cristina Silvestri (PP), Do Carmo (União), Luiz Fernando Guerrea (União), Marcio Pacheco (PP), Matheus Vermelho (PP), Nelson Justus (União), Ney Leprevost (União), Paulo Gomes (PP), Soldado Adriano José (PP), Tiago Bührer (União) e Delegado Tito Barichello (União).

Novo apelo

A defesa do ex-presidente recorreu da decisão que negou os pedidos para declarar os ministros do STF Flávio Dino e Cristiano Zanin impedidos de julgar a denúncia sobre a tentativa de golpe. No recurso, os advogados de Bolsonaro pedem que o caso seja julgado pelo plenário da Corte, formado pelos onze ministros, entre os quais André Mendonça e Nunes Marques, nomeados pelo próprio capitão. No mês passado, o pedido para afastar Dino e Zanin do julgamento foi rejeitado pelo presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso.