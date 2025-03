Acidente com ônibus deixa carro destruído e idoso ferido na BR153

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado na manhã deste domingo (9) na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 10h15, entre os quilômetros 43 e 44 da rodovia.

O acidente envolveu um VW Santana, conduzido por Osvaldo Cirino, de 72 anos, e um ônibus dirigido por Edson Eduardo Hofstatter, de 60 anos. Segundo informações preliminares, o carro teria cruzado repentinamente à frente do ônibus, quase provocando uma colisão frontal. A suspeita é de que o motorista do Santana tenha perdido o controle do veículo.

Osvaldo Cirino sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina. O motorista do ônibus, Edson Hofstatter, saiu ileso e recusou atendimento médico. O ônibus fazia parte de um comboio de veículos novos, que saiu de Caxias do Sul (RS) com destino a São Luiz do Maranhão (MA).

O acidente mobilizou equipes de resgate da EPR Pioneiro, SAMU e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que seguem investigando as circunstâncias do ocorrido. A PRF apura as causas exatas do acidente para determinar responsabilidades.