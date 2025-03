SEBRAE abre vaga de estágio em Jacarezinho com benefícios que ultrapassam os R$ 1,4 mil

Na última segunda-feira (10), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) anunciou a abertura de uma vaga para estágio no setor administrativo na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. O valor do salário inicial não foi divulgado, mas os benefícios ultrapassam os R$1,4 mil.

A contratação trata-se de uma vaga para estágio de Administração de Empresas com carga horária de 30 horas semanais. Entre as funções da vaga, estão atendimento ao público, apoio em eventos, lançamentos em sistemas e rotinas administrativas em geral. Portanto, os interessados em preencherem a vaga necessitam passar por alguns requisitos.

Entre as qualificações necessárias, a empregadora exige que o interessado esteja cursando sua graduação como requisito mínimo. Já nas experiências, estar cursando Ensino Superior em Administração, Enconomia ou Ciências Contábeis são alguns dos requisitos. Além disso, as características principais para o ocupador da vaga são a facilidade de comunicação e relacionamento, além de empatia, proatividade, atenção a detalhes e outras características.

O salário inicial não foi divulgado à reportagem, mas os benefícios disponibilizados ultrapassam os R$1,4 mil. Entre os benefícios, estão um auxílio transporte de R$ 264,00 e um auxílio alimentação de R$ 1.028,00, totalizando um total de R$ 1.472.

Para se inscrever na vaga, os interessados podem acessar o site do SEBRAE AQUI e candidatar-se para ocupar esta vaga. Mais informações também podem ser obtidas no site.