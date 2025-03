Regional de Saúde de Jacarezinho está entre as que mais registraram casos de Dengue no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou nesta terça-feira (11) o mais recente informe semanal sobre a dengue no Paraná. Foram registrados 2.572 novos casos da doença e seis óbitos, totalizando 56.907 notificações, com 11.993 diagnósticos confirmados e dez mortes desde o início do ano epidemiológico 2025.

Até o momento, 383 municípios notificaram casos de dengue, sendo que 283 deles apresentaram confirmações. Os seis óbitos registrados nesta semana ocorreram entre janeiro e fevereiro de 2025, com vítimas entre 46 e 99 anos, todas com comorbidades. As mortes foram registradas em Matinhos, Esperança Nova, Nova Olímpia, Itambé, Mandaguaçu e Primeiro de Maio.

As Regionais de Saúde com os maiores números de casos confirmados são: Paranavaí (3.692), Londrina (2.350), Maringá (1.103), Umuarama (1.028) e Jacarezinho (631).

Além da dengue, o boletim também traz dados sobre outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 478 casos de Chikungunya, com 1.279 notificações no estado. Já o Zika Vírus teve 23 notificações, mas nenhum caso confirmado até o momento.

A divulgação dos números é parte dos esforços contínuos para combater o avanço da dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no Paraná. A Secretaria de Saúde reforça a importância das medidas de prevenção, como o combate ao mosquito transmissor e a busca por orientação médica ao apresentar sintomas das doenças.