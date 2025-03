Jovem advogada assume liderança no agro do Paraná

Natália Bittencourt é a nova liderança no agro do Paraná. Foto: Divulgação/FAEP

Desde a infância, Natália Bittencourt viveu a rotina do campo. Filha do presidente do Sindicato Rural de Terra Boa, Roberto Bittencourt, a jovem cresceu acompanhando o pai e o avô no plantio e na colheita de grãos. “Desde cedo, já queria dirigir a colheitadeira. Pedia para o meu pai deixar eu ficar no colo enquanto ele dirigia, só para saber como era a sensação. Também ia com meu avô na cooperativa no caminhão para descarregar soja e milho”, lembra.

“Foi um período longe da rotina do campo, mas sempre observando meus pais e meus avós quando voltava ao sítio para visitá-los. Quando me formei, a vontade de atuar no agro se tornou ainda mais forte, justamente porque via o esforço para manter o negócio, principalmente diante das adversidades”, relata. A jovem cresceu acompanhando o pai e o avô no plantio e na colheita de grãos. Foto: Divulgação/FAEP

Movida por essa inquietação, Natália decidiu se especializar em Direito do Agronegócio para auxiliar os produtores a superar os desafios do campo. Seu envolvimento com a gestão da propriedade familiar e o Sindicato Rural de Terra Boa se intensificou. Acompanhando o pai em compromissos com cooperativas, bancos e feiras agropecuárias, ela redescobriu a importância de atuar ativamente no setor.

O ponto de virada para Natália ocorreu no Encontro Regional de Líderes Rurais, em Cianorte, promovido pelo Sistema FAEP em 2024. A palestra de Filipe Masetti despertou ainda mais sua vontade de atuar no setor, incentivando-a a assumir um papel ativo na organização sindical e na gestão rural.

“Fiquei emocionada, especialmente por essa ligação dele com os cavalos, animais que eu sempre fui apaixonada”, conta. “Percebi que as mulheres podem contribuir com a gestão do negócio rural, especialmente pela habilidade de lidar com desafios e pela vontade de sempre inovar”, complementa.

Com essa motivação, em novembro do ano passado, Natália ajudou a criar a Comissão de Mulheres de Terra Boa, o 100º grupo ligado à Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF). Hoje, como coordenadora, Natália tornou-se um exemplo de liderança feminina na região. Seu objetivo é fortalecer a participação das mulheres na gestão rural, mostrando que elas podem ocupar espaços estratégicos, tomar decisões e impulsionar o desenvolvimento do setor.

“A experiência de estar rodeada por pessoas com histórias no agro motivou a me preparar cada vez mais para os desafios do setor. Além disso, pouco antes, tínhamos criado a 100ª comissão de mulheres do Paraná, um feito que emociona, pois foi instituída na cidade onde nasci e fui criada”, destaca Natália, que, no ano passado, participou pela primeira vez do Encontro Estadual de Líderes Rurais do Sistema FAEP.

Além de sua atuação regional, Natália buscou ampliar seus horizontes internacionais para compreender a realidade agrícola de outros países. Em uma viagem à Itália, teve a oportunidade de observar como acontece a sucessão familiar no campo. Agora, em 2025, se prepara para um novo desafio: participar de uma cavalgada nos Estados Unidos, liderada por Filipe Masetti. Para ela, essa experiência representa mais um passo importante em sua trajetória de aprendizado e liderança no agronegócio