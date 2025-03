Paraná alinha concepção da parceria com o Pompidou para Foz do Iguaçu

Uma equipe técnica da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná (SEEC) está em Paris para encaminhar avanços no projeto de implantação do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu, em parceria com o Centre Pompidou. A comitiva desembarcou na capital da França nesta segunda-feira (10) para uma iniciativa que representa um marco histórico, já que caminha para o Estado ser o primeiro satélite do renomado centro cultural francês em todo o continente americano.

A agenda da delegação paranaense inclui reuniões, workshops e visitas técnicas com diversas equipes do Pompidou, envolvendo 36 pessoas de diferentes setores de atuação na França para troca de experiências, planejamento e diretrizes de concepção do novo museu a ser construído em Foz do Iguaçu. Durante os encontros, será apresentado o organograma da instituição francesa e discutidos aspectos fundamentais para a criação do espaço, como programação expositiva, educativo, acervo e gestão do novo museu.

A missão ocorre em um momento simbólico, já que 2025 marca o Ano do Brasil na França e o Ano da França no Brasil. "A parceria entre o Governo do Paraná e o Centre Pompidou reafirma o compromisso do Paraná com a diplomacia e a inovação e terá grande destaque na programação comemorativa das relações bilaterais entre Brasil e França, marcando um potente e emocionante início desta parceria a longo prazo", destaca a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

Além da importância no calendário diplomático, o avanço na concretização do museu acontece em um ano chave para o Centre Pompidou de Paris, que se prepara para um grande processo de reforma e estará fechado para visitação do público pelos próximos cinco anos. Esta segunda-feira foi o último dia de visitação aberta ao público nas salas de exposição permanentes, com intenso movimento de pessoas durante todo o dia, que vieram visitar ou revisitar pela última vez antes da reabertura, marcada para 2030.

Laurent Le Bon, presidente do Centre Pompidou, ressalta que a presença da instituição francesa no Paraná integra esse momento fundamental do Pompidou durante a etapa de fechamento para a reforma em Paris.

“Neste período de metamorfose do Pompidou estaremos ainda mais presentes no Brasil e no Paraná, será um momento crucial para todos nós, estamos muito felizes com este projeto”, afirma.

Para Alice Chamblas, chefe de desenvolvimento internacional do Centre Pompidou, o Paraná tem uma paisagem cultural muito rica, especialmente em Curitiba. “Mas entendemos que é um desejo do Governo do Estado equilibrar essa paisagem, fortalecendo a cultura em outras regiões, e o projeto do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu vem exatamente a esse encontro”, afirma.

De acordo com Carolina Loch, diretora de implantação do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu, o DNA do museu estará muito conectado ao território onde ele será construído, mas os visitantes irão encontrar peças importantes da coleção do Centre Pompidou, composta por 150 mil obras de arte moderna e contemporânea.

“O museu terá um foco muito grande na América Latina, em especial nos países da tríplice fronteira, ao mesmo tempo em que teremos trabalhos que já são apresentados ao público na Europa, a partir da coleção do Pompidou, estabelecendo novas narrativas”, explica.

Mais do que um museu de arte, o Centre Pompidou é um complexo cultural efervescente, que abriga biblioteca, ateliê de escultura, cinema, dança e um centro de estudos musicais e acústicos. Inaugurado em 1977, é um dos espaços culturais mais icônicos do mundo e tem "antenas" na Bélgica, Espanha e China.

O caso de Málaga, na Espanha, é um exemplo bem-sucedido de uma unidade internacional do Pompidou instalada em uma cidade turística. Segundo Xavier Rey, o projeto de Foz do Iguaçu assume uma nova dimensão, pois, diz ele, estabelece um diálogo transatlântico inédito entre a França e o Brasil. "Em Foz do Iguaçu, o museu será um importante atrativo cultural para a região, atendendo tanto à comunidade local quanto aos milhares de turistas que visitam o município e a região diariamente".

Com um investimento de aproximadamente R$ 200 milhões do Governo do Estado, o Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu terá sua inauguração prevista para 2026. O museu será um espaço pluridisciplinar, abrangendo artes visuais, cinema, música e dança, consolidando-se como um centro cultural dinâmico e inédito no Brasil.

Os trabalhos agora se concentram na definição da política educacional, programação expositiva e projetos-piloto, além do modelo operacional e recursos humanos da nova instituição. “Com um projeto arrojado e inovador, o Museu Internacional de Arte se firma como um novo polo cultural na América Latina, fortalecendo a cooperação cultural entre Brasil e França”, define a secretária Luciana Casagrande Pereira.