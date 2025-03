Vereadores aprovam verba de R$ 2 milhões para festa de aniversário de Santo Antônio da Platina

Na última segunda-feira (10), a Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina realizou a terceira Sessão Ordinária de 2025 para discutir projetos de lei voltados ao desenvolvimento do município. Entre as propostas analisadas, destacou-se a autorização de um crédito adicional superior a R$ 2 milhões para as festividades do 111º aniversário da cidade, que acontecerá em agosto.

“O deputado Pedro Lupion destinou R$ 1,2 milhão para o evento, sendo R$ 200 mil voltados à reforma do Parque de Exposições e R$ 1 milhão para a contratação de artistas. Além disso, mais de R$ 1 milhão já foi arrecadado com a venda de camarotes, valor que também será destinado aos shows”, explicou o vereador Fabinho Galdino.

De acordo com informações divulgadas pela Câmara em suas redes sociais, trata-se do projeto de lei n° 06/2025, de autoria do Executivo Municipal, que prevê a abertura de um crédito adicional suplementar de até R$ 2.200.000,00. O montante será destinado à contratação de produções artísticas para a celebração.

A votação contou com a presença de 12 vereadores, dos quais apenas um votou contra a proposta. Uma vereadora não esteve presente na sessão.

Em entrevista exclusiva à Folha, o vereador Fabinho Galdino esclareceu que a aprovação do projeto ocorreu porque a verba não representa oneração para o município, ou seja, não será utilizada receita própria da prefeitura para custear o evento.

Com esse investimento, a festa de 111 anos de Santo Antônio da Platina promete movimentar o Norte Pioneiro, trazendo grandes atrações musicais para animar moradores e visitantes e tornar a comemoração ainda mais especial.