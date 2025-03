Jacarezinho confirma primeiros nomes para a Fetexas 2025

A Fetexas 2025 confirmou os primeiros shows nacionais para a edição deste ano, que acontecerá entre 10 e 13 de julho, na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. As primeiras atrações principais do evento já foram confirmadas e mais artistas renomados devem ser confirmados nos próximos dias.

De acordo com anúncios publicados na última sexta-feira (07), e domingo (09), dois grandes nomes da música brasileira já estão confirmados e pelo menos mais dois ainda serão confirmados. Entre os confirmados, está o cantor Murilo Huff e um dos grupos de pagode mais renomados nacionalmente, Menos é Mais.

O cantor Murilo Huff será a atração principal da abertura da Fetexas 2025, que acontecerá na quinta-feira (10) de julho, enquanto o grupo Menos é Mais garantirá a agitação e diversão do evento na sexta-feira (11). Contudo, novos artistas renomados internacionalmente ainda estão por confirmar suas presenças no evento.

Além das apresentações musicais, a Fetexas 2025 contará com rodeio, praça de alimentação, comércio local, parque de diversões, motocross e a tradicional Cavalgada Texana. O evento é um dos maiores da região e movimenta a economia local, atraindo milhares de visitantes.

A programação completa deve ser divulgada em breve, aumentando ainda mais a expectativa do público.