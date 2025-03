Foragido da justiça é preso pela Polícia Militar em Jacarezinho

Na noite da última quinta-feira (06), a Policia Militar de Jacarezinho cumpriu um mandado de prisão na Rua Rio Grande, dando voz de prisão a um indivíduo que estava foragido com diversos mandados de prisão.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, o indivíduo possuía mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e direção perigosa. Frente aos mandados, as equipes policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo.

Durante a ação, os policiais realizaram a abordagem do homem e, após a apresentação do mandado, o indivíduo recebeu voz de prisão. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro local para a confecção do laudo médico, sendo posteriormente entregue ao Departamento Penitenciário de Jacarezinho, onde permanece à disposição da justiça.