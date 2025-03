Governo lança plataforma digital Enem Paraná para incentivar ingresso no ensino superior

Já está disponível para todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual a plataforma digital Enem Paraná. Desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação (Seed-PR), esse novo recurso educacional foi criado para auxiliar na preparação para o Enem e vestibulares em geral.

O Enem Paraná visa otimizar o ensino e a aprendizagem dos estudantes que desejam ingressar no ensino superior, oferecendo conteúdos e ferramentas de estudo personalizáveis, de acordo com o ritmo e a disponibilidade de tempo de cada um. Os alunos têm acesso a questionários, videoaulas, podcasts e simulados que abrangem todos os conteúdos do Enem e dos principais vestibulares e atendem a diferentes estilos de aprendizagem.

Além disso, é possível acompanhar o próprio progresso por meio de gráficos que permitem que o estudante identifique seus pontos fortes e fracos, melhorando seu desempenho e aumentando suas chances de ingresso no ensino superior. Cerca de 105 mil estudantes paranaenses serão beneficiados pelo uso da plataforma.

“O Enem Paraná é mais uma demonstração de como o Governo do Estado investe em tecnologia e inovação com foco em melhorar ainda mais a qualidade do ensino paranaense”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda. “Queremos estimular o ensino para além da sala de aula”.

O conteúdo disponível no Enem Paraná está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aborda os componentes curriculares da Formação Geral Básica. A plataforma oferece acesso on-line e off-line, por computador ou aplicativo no celular, garantindo que os estudantes possam estudar a qualquer momento.

O acesso ao Enem Paraná pelo computador pode ser feito pela página https://enempr.com.br/enemparana. Já por celular ou tablet, é necessário fazer o download do aplicativo nas lojas oficiais Android e iOS. Para utilizar a plataforma, basta clicar no botão "Acesso com Paraná" e fazer o login normalmente com a conta @escola.pr.gov.br.

Além desse dispositivo, a Secretaria da Educação testa, em parceria com a Google, o uso da Plataforma LIA, focada em melhorar a capacidade de leitura de crianças, e de outra ferramenta para aperfeiçoamento da redação, proporcionando feedbacks automatizados e o aprimoramento das habilidades de escrita, desenvolvida para estudantes do 3º ano do ensino médio. O objetivo é disponibilizar para toda a rede a partir deste ano.

Outro recurso digital disponível na rede estadual é o Khanmigo, ferramenta de Inteligência Artificial para apoio no ensino da matemática. O sistema proporciona suporte individualizado aos alunos, respondendo dúvidas em tempo real e adaptando estratégias de ensino às necessidades específicas de cada estudante.

Estudantes da rede estadual também têm aulas de Inglês por meio da plataforma Inglês Paraná, que oferece um curso on-line completo de Língua Inglesa, além do ensino regular em sala de aula. Ele segue o Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas (CEFR) e contempla as habilidades da BNCC e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa do nosso currículo.