GIRO PARANÁ

Modernização

Toneladas de areia, dezenas de quilômetros de novas calçadas, ciclovias e pistas de corrida. Com grandes projetos de revitalização e infraestrutura, o Litoral do Paraná está passando por uma transformação. O Estado está modernizando a região para impulsionar o turismo e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá. Entre os projetos estão a engorda das praias, revitalização de orlas e de áreas urbanas dos municípios e criação de áreas de novas áreas de lazer. Todas elas conduzidas com responsabilidade ambiental, priorizando o desenvolvimento sustentável das cidades e o bem-estar dos moradores.

Tarifa Zero

Além das 17 cidades paranaenses que já implantaram a tarifa zero, a gratuidade ou redução do preço da passagem no transporte urbano alcança vários segmentos ou determinados dias da semana nas grandes cidades do estado. As grandes cidades do Paraná como Londrina, Maringá e Ponta Grossa isentaram os estudantes do pagamento das tarifas, e Curitiba vai garantir a isenção aos usuários desempregados e retornou com a tarifa domingueira. Cascavel também implantou o passe livre aos domingos.

Tarifa Zero II

Em julho de 2023, no Congresso Nacional, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) informou que a proposta de financiamento da tarifa zero é discutida desde 2020 na Assembleia Legislativa, e que a criação de fundos municipais de transporte tem apoio em diversas cidades e estados.

SJP em festa

A Festa de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, será entre os dias 19 e 23 de março em comemoração aos 335 anos da cidade. Este ano, o evento contará com artistas de diferentes estilos como o cantor Daniel e a dupla Fernando e Sorocaba, até fenômenos da nova geração, como Ana Castela. Todas as apresentações terão entrada gratuita. Em 2024, a festa reuniu mais de 155 mil pessoas ao longo dos cinco dias de evento, e a expectativa para este ano é ainda maior.

Tucunaré

A 11ª Pesca Internacional ao Tucunaré será neste final de semana no Terminal Turístico Alvorada de Itaipu em Santa Terezinha de Itaipu. As 300 vagas à disposição foram vendidas em dez horas, contou o organizador do evento, Junior Zilli, presidente da Associação de Pesca Esportiva Santa Terezinha de Itaipu, que organiza o evento. Cada equipe pode ser composta por dois ou três pescadores. As equipes vêm de diversas regiões do país (SC, RS, MS, MT MG e SP), também da Argentina e do Paraguai. Além das equipes, a organização espera a presença de milhares de pessoas da região para assistirem ao evento. Por se tratar de pesca modalidade esportiva, os peixes são fisgados, medidos e devolvidos ao lago.

Na disputa

O secretário Roni Miranda (Educação) está na lista de instituto de pesquisa para medir o conhecimento do eleitorado paranaense. Miranda pode disputar a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Deputados em 2026; Nas entrevistas pelo telefone, o instituto pergunta se o eleitor conhece o secretário(conhece bem, ouvi falar ou desconhece) e se pode votar nele para deputado (poderia votar, votaria com certeza ou não votaria). A sondagem tem sido feita com moradores de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, onde mora o secretário.

Dia da Mulher

A Assembleia Legislativa organizou uma ampla programação no dia internacional da mulher no próximo sábado, 8. Audiência pública, exposição, homenagem e ações de saúde marcam o início da celebração para lembrar dos muitos desafios enfrentados pelas mulheres. Alguns dos desafios serão tratados na audiência pública na segunda-feira (10): saúde da mulher, mulheres na terceira idade, empreendedorismo feminino, mercado de trabalho e tráfico de mulheres. A iniciativa é da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela deputada Cantora Mara Lima (Republicanos). Também integram o grupo de trabalho as deputadas Ana Júlia (PT), Cloara Pinheiro (PSD), Mabel Canto (PP), Márcia Huçulak (PSD), Marli Paulino (SD) e o deputado Gilson de Souza (PL).

Dengue

A Secretaria Estadual da Saúde confirma 2.313 novos casos de dengue no Paraná. Os números do ano epidemiológico 2025 totalizam agora 47.144 notificações, 9.421 diagnósticos confirmados e quatro óbitos em decorrência da dengue. No total, 378 municípios já apresentaram notificações da doença e 262 tiveram casos confirmados. As regionais com mais número de casos confirmados neste período epidemiológico são: Paranavaí (2.973), Londrina (1.649), Umuarama (815), Maringá (801) e Jacarezinho (538).

Casamento

As inscrições para o casamento coletivo estão abertas em Curitiba. A celebração gratuita é organizada pelo Programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná, e está marcada para o dia 18 de maio, na Ligga Arena. Os casais que desejam formalizar a união podem se inscrever até 9 de maio. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social de Curitiba, ou ainda no cartório de Registro Civil mais próximo da residência de um dos noivos. O casamento coletivo é promovido em parceria com a prefeitura de Curitiba e a Fecomércio.

Rapidez

Com 8 horas e 29 minutos, o Paraná se manteve com o segundo menor tempo para abrir uma empresa no Brasil em fevereiro. De acordo com a Jucepar, foram 8.276 processos no Estado, que responderam por 8,7% do volume movimentado no País. O tempo médio no Brasil no período foi de 1 dia e 4 horas, com 94.623 processos. O Paraná ficou atrás somente de Sergipe, que registrou o tempo de 7 horas e 13 minutos. Porém, o estado nordestino tem um número de processos 12 vezes menor que o Paraná, com 643. Na sequência, aparecem Espírito Santo (9 horas), Tocantins (10 horas) e Bahia (12 horas). No recorte do Sul do Brasil, o Rio Grande do Sul caiu uma posição em relação a janeiro, ficando em 17.º lugar, com 21 horas, enquanto que Santa Catarina manteve-se em 19.º lugar, com 22 horas.

PPA do Plano Safra

Em vez de anual, como ocorre atualmente, o Plano Safra deve ser planejado e executado para períodos de quatro anos, defendeu o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso. “Se realizado a cada quatro anos, o Plano Safra traria mais segurança e facilitaria o planejamento, principalmente, aos agropecuaristas que têm por missão a produção de alimentos. A finalidade disso é estimular o produtor rural a melhorar continuamente os seus processos, inovar com tecnologias e ampliar a produtividade”, disse Orso na Acic.