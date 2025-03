Presença feminina no mercado de trabalho paranaense atinge o maior número da história

O Paraná alcançou em 2024 o maior número de mulheres no mercado de trabalho e a menor taxa de desocupação de sua história. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em fevereiro, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), apontam que 2,663 milhões de mulheres estavam empregadas no 4º trimestre de 2024, com uma taxa de desocupação de apenas 4,2%. Esse índice reflete a tendência de crescimento constante da participação feminina no mercado de trabalho no Estado, alcançando o melhor desempenho desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012.

De acordo com os números compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho foi significativo, com 46 mil mulheres a mais ocupadas no 4º trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, quando o total era de 2,617 milhões. O avanço foi contínuo ao longo de 2024, com o número de mulheres empregadas crescendo trimestre a trimestre: 2,567 milhões no 4º trimestre de 2023, 2,572 milhões no 1º trimestre de 2024, 2,575 milhões no 2º trimestre, e 2,617 milhões no 3º trimestre, até alcançar 2,663 milhões no último trimestre do ano.

Em comparação com o 4º trimestre de 2023, o aumento foi de quase 100 mil vagas para mulheres no mercado de trabalho paranaense. Como reflexo desse crescimento, a taxa de desocupação das mulheres no Estado também atingiu a menor marca da série histórica, com 4,2%. O índice anterior mais baixo era de 4,6%, registrado nos 4º trimestres de 2013 e 2014, quando o número de mulheres ocupadas era de 2,372 milhões e 2,331 milhões, respectivamente.

Esses números destacam o impacto positivo de políticas públicas e iniciativas voltadas para a inclusão feminina no mercado de trabalho. O governador Carlos Massa Ratinho Junior enfatizou que o crescimento da presença das mulheres no mercado é fruto de uma série de ações promovidas pelo governo, como a criação do Banco da Mulher Paranaense, que apoia as empreendedoras. “A maioria das pessoas com ensino superior no Estado é formada por mulheres, e a capacitação é a chave da empregabilidade”, afirmou Ratinho Junior.

O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, também atribuiu os bons resultados ao trabalho conjunto entre os setores público e privado. Segundo ele, as políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado, especialmente aquelas promovidas pelas secretarias da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Trabalho, Qualificação e Renda, além das parcerias com o setor produtivo, têm proporcionado oportunidades estratégicas para as mulheres em setores mais bem remunerados e com maior visibilidade.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou que esses números refletem o impacto positivo das mulheres na economia do Estado. “As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço e se tornado protagonistas da sua vida profissional em diversos setores, contribuindo com a economia do Estado”, afirmou. Ela também reforçou a importância de continuar lutando pela igualdade de gênero no mercado de trabalho, para que a atuação das mulheres não seja limitada por fatores externos.

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, ressaltou que as políticas de empregabilidade têm sido fundamentais para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho no Paraná. Ele destacou que o Estado se consolidou como referência nacional na geração de oportunidades para as mulheres, liderando a empregabilidade feminina na região Sul, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de 2024. “O resultado é um Paraná com mais oportunidades e igualdade para todas”, afirmou Moraes.

Esses resultados indicam que o Paraná segue avançando na promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho, consolidando-se como um exemplo de boas práticas de inclusão e valorização do público feminino. O crescimento contínuo da participação das mulheres no mercado de trabalho é um reflexo de políticas públicas eficazes e de um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, o que, por sua vez, contribui para o fortalecimento da economia do Estado.