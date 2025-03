Governo realizou o maior investimento público da história do Paraná em 2024

O Governo do Paraná alcançou o maior nível de investimentos públicos de sua história em 2024, com R$ 6,41 bilhões aplicados, superando em 64,3% o valor previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), que era de R$ 3,9 bilhões. Este valor representa o maior investimento registrado desde o início da série histórica em 2000. O recorde de 2024 ultrapassou o anterior, de 2022, quando foram investidos R$ 6,2 bilhões. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), dos sete maiores investimentos desde 2019, cinco ocorreram após 2019, incluindo os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

A execução dos investimentos foi ampliada ao longo do ano, com R$ 3,29 bilhões empenhados até junho, ou seja, mais de 84% do previsto na LOA. No segundo semestre, o Estado empenhou outros R$ 3,12 bilhões em obras, aquisição de equipamentos e outras ações voltadas à melhoria da infraestrutura e qualidade de vida.

Apesar do expressivo aumento nos investimentos, o Paraná manteve sua responsabilidade fiscal, não contraindo novas dívidas e apresentando uma dívida líquida negativa. Isso indica que o Estado possui mais recursos financeiros disponíveis do que obrigações de longo prazo. Em 2024, a dívida consolidada do Paraná foi de R$ 29,2 bilhões, com um aumento de apenas 0,64% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a disponibilidade de caixa cresceu 2,46%, totalizando R$ 32,5 bilhões.

A maior parte dos investimentos em 2024 foi destinada à infraestrutura de rodovias, com R$ 1,7 bilhão alocados para esse setor, representando cerca de 26,6% dos empenhos. Os recursos foram direcionados a obras como a Ponte de Guaratuba, a duplicação da PR-445 e a manutenção de diversas rodovias no Estado. Além disso, o Governo do Paraná aplicou R$ 1,1 bilhão em infraestrutura urbana, parte do qual foi usado no programa "Asfalto Novo, Vida Nova", destinado à pavimentação de vias e melhorias na iluminação pública de cidades menores.

Em saúde, o Estado investiu R$ 555 milhões na Atenção Básica e R$ 304 milhões na área de segurança, com a contratação de novos policiais e aquisição de viaturas e equipamentos. O investimento em educação também foi significativo, com R$ 377 milhões aplicados, o que resultou em um aumento de 133,5% em relação a 2023, consolidando o Paraná como o estado com os maiores investimentos na educação básica.