Governo Estadual investe na maior revitalização da história do litoral paranaense

O Litoral do Paraná está vivenciando um dos maiores ciclos de investimentos da história da região, com grandes projetos de revitalização e infraestrutura, visando impulsionar o turismo e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Os municípios de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá estão sendo modernizados com obras que incluem engorda de praias, revitalização de orlas, novas calçadas, ciclovias e pistas de corrida.

A maior obra de alargamento de orla do Brasil está em Matinhos, com investimento de R$ 354,4 milhões. A intervenção inclui a engorda de 6,3 quilômetros de praia, com mais de 3 milhões de metros cúbicos de areia. Também estão sendo instalados tetrápodes, peças de concreto que ajudam a evitar o desgaste da areia devido à maré. Até fevereiro, 97% da obra foi concluída, com previsão de finalização das últimas etapas de drenagem e urbanização.

Pontal do Paraná também está recebendo investimentos significativos. O projeto abrange 23 quilômetros de revitalização, divididos em seis fases. A primeira fase, com 3,66 quilômetros, começou em fevereiro e inclui a construção de calçadões, ciclovias, quiosques e áreas de lazer. Além disso, um projeto de arborização está sendo implementado para melhorar a biodiversidade local e reduzir o impacto das ilhas de calor. A segunda fase, com 2,77 quilômetros, incluirá passarelas urbanas para maior conforto dos turistas e moradores.

Guaratuba também está recebendo atenção, com a criação de uma nova Orla Histórica ao redor da Praça dos Namorados, com um grande deck de madeira, novas calçadas, trapiches reformados, paisagismo e iluminação. A obra também incluirá a engorda das praias Central, Caieiras e Prainha, com 4,7 quilômetros de extensão, além da construção da nova Ponte de Guaratuba, que está com 38,8% de conclusão e promete reduzir o tempo de travessia até Matinhos de até duas horas para apenas dois minutos.

Em Paranaguá, o centro histórico será requalificado com melhorias em paisagismo, iluminação, pavimentação, construção de trapiches flutuantes e ampliação do Mercado Municipal, com novos boxes para peixes e ostras. Essas obras visam transformar a cidade em um polo turístico e cultural.

Esses projetos refletem um compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos moradores, além de fortalecer o turismo na região.