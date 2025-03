Idosa vai parar no hospital após ser ameaçada de morte pelo filho usuário de drogas

Um homem foi preso após ameaçar de morte os pais idosos. O crime foi registrado na noite do último sábado (01) no município de Assaí.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica com ameaça de morte contra um casal de idosos. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Salgado Filho para averiguar a situação.

No local, os agentes foram recebidos por uma mulher de 61 anos e seu marido, um homem de 64 anos. Segundo os relatos da vítima, o filho do casal, um homem de 42 anos que é usuário de drogas, chegou em casa alterado e dizia a todo momento que iria matar os pais. Além disso, proferiu xingamentos e causou danos em móveis e no automóvel das vítimas. Ainda segundo os relatos, as ameaças são frequentes.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a idosa teve de ser levada ao hospital devido a estar passando mal por estar muito nervosa com toda a situação.