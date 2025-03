Simepar prevê mês de março com calor e poucas chuvas

O mês de março começou no último sábado (01), e já traz temperaturas elevadas para o Paraná. Com máximas previstas de até 37°C, o clima segue o padrão quente de fevereiro. Na reta final do mês passado, diversas cidades paranaenses já enfrentavam temperaturas acima dos 35°C antes das 15h. Entre os municípios que registraram esse cenário estão Altônia, Capanema, Cambará, Cândido de Abreu, Cerro Azul, Loanda, Palotina, Santa Helena e Umuarama. Nas praias de água doce de Porto Rico, no Noroeste do estado, o termômetro já marcava 28°C antes das 9h na última sexta-feira.

As duas primeiras semanas de março devem ser mais secas, com temperaturas elevadas e desconforto térmico intenso em todo o Paraná. Esse quadro deve persistir ao longo do mês, com as temperaturas ficando levemente acima da média para todas as regiões do estado. No entanto, com a chegada do outono, espera-se uma diminuição gradual das temperaturas.

As águas de março devem fechar o verão dentro da média histórica para o mês nas regiões Centro e Leste. Já nas regiões Norte e Oeste, o clima ficará mais seco, com chuvas abaixo da média. Segundo Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, “as tempestades isoladas ficarão menos frequentes e o intervalo entre os dias com chuva será maior. Isso ocorre devido à diminuição da umidade na atmosfera e ao predomínio de massas de ar seco”.

A previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses pode ser acessada diretamente no site do Simepar (www.simepar.br), que realiza atualizações diárias. O site fornece informações detalhadas, incluindo temperaturas mínimas e máximas, possibilidade de chuvas, umidade relativa do ar e ventos, com previsões por hora para o dia atual e o seguinte.

O Simepar é responsável pelo monitoramento climático do estado, utilizando uma rede de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas elétricas. Esses dados auxiliam órgãos como a Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável em ações de resposta a eventos climáticos extremos.