Ratinho Junior publica novas imagens da obra da Ponte de Guaratuba

O governador do Paraná, Ratinho Junior, divulgou em suas redes sociais imagens que mostram o avanço das obras da Ponte de Guaratuba, uma das construções mais aguardadas do Litoral paranaense. Na publicação, ele destacou a importância do projeto e comemorou seu progresso: "Pra quem duvidou, tá aí a resposta! A tão esperada Ponte de Guaratuba já está tomando forma. Uma conquista dos paranaenses."

A ponte terá um papel fundamental na mobilidade da região, conectando dois trechos do município de Guaratuba à cidade de Matinhos e melhorando o acesso a todo o Litoral do estado e trazendo de vez o desenvolvimento para ambos os municípios. Pelas imagens divulgadas, já é possível ter uma noção mais clara do traçado da estrutura, que contará com um trecho estaiado, composto por cabos de sustentação presos a torres, garantindo maior estabilidade e segurança. A previsão é de que a obra seja concluída no primeiro semestre de 2026.

Atualmente, as equipes seguem trabalhando nos acessos à nova ponte em ambos os lados. No trecho localizado na região central de Guaratuba, os serviços estão concentrados na área do morro próximo ao bairro Caieiras. Enquanto isso, na outra extremidade, na divisa com Matinhos, avança a construção da alçada de acesso a Cabaraquara, com a realização de obras de terraplenagem e fundação.

Segundo informações do governo estadual, aproximadamente 40% da obra já foi concluída . As instruções seguem dentro do cronograma previsto, e a expectativa é de que, nos próximos meses, outras etapas importantes, como a instalação dos pilares principais, avancem significativamente.

ESTRUTURA DA PONTE

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.