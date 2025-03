Transformação: como as obras do Estado vão mudar a cara do Litoral

Toneladas de areia, dezenas de quilômetros de novas calçadas, ciclovias e pistas de corrida. Com grandes projetos de revitalização e infraestrutura, o Litoral do Paraná está passando por uma transformação. O Governo do Paraná está modernização a região com o objetivo de impulsionar o turismo e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá, em um dos maiores ciclos de investimento da história da região.

Entre os projetos estão a engorda das praias, revitalização de orlas e de áreas urbanas dos municípios e criação de áreas de novas áreas de lazer. Todas elas conduzidas com responsabilidade ambiental, priorizando o desenvolvimento sustentável das cidades e o bem-estar dos moradores.

“Começamos com a revitalização da Orla de Matinhos, que já foi aprovada pelos moradores e veranistas que passaram pela cidade ao longo da temporada. Agora estamos avançando para os demais municípios, aproveitando todo o potencial turístico e as belezas do nosso Litoral”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

MATINHOS - Com investimento de R$ 354,4 milhões, a intervenção em Matinhos é a maior obra de alargamento de orla do Brasil. Além da engorda da faixa de areia, a revitalização conta com plantio de área de restinga e instalação de ciclovias, pistas de caminhada e novas calçadas, tornando os ambientes ainda mais agradáveis.

Durante a intervenção, também foram instalados milhares de tetrápodes, que são peças de concreto de quatro pontas que ajudam que a maré não danifique os espigões ou não leve a areia de volta para o mar. Cada uma destas peças tem 3 metros de altura e mais de 10 toneladas. Ao todo, foram lançados 4,6 tetrápodes em seis pontos da orla.

Até fevereiro, 97% de toda a obra já tinha sido executada, restando algumas obras de drenagem e urbanização que estão em fase final.

Confira alguns números da obra em Matinhos:

Engorda de 6,3 quilômetros de praia.

Mais de 3 milhões de metros cúbicos de areia, que equivalem a 220 mil caminhões.

Ampliação de até 100 metros da faixa de praia.

Paraná atraiu mais de 206 mil turistas estrangeiros em janeiro, maior número desde 2018

PONTAL DO PARANÁ - Diante do sucesso das intervenções feitas em Matinhos, uma revitalização parecida está prestes a sair do papel também em Pontal do Paraná. Ao todo, serão 23 quilômetros requalificados, divididos em seis lotes. Na primeira delas, que teve ordem de serviço emitida em fevereiro, serão modernizados 3,66 quilômetros entre os balneários de Monções e Canoas.

Também estão previstas reformas no calçamento, obras para a construção de novas pistas de corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer, além da modernização do molhe e da guia de corrente que ficam na desembocadura do canal de Pontal do Sul.

Toda a intervenção é acompanhada por um grande projeto de arborização, planejado para beneficiar a biodiversidade local, melhorar a qualidade do ar e reduzir o impacto das ilhas de calor na região.

Para a segunda fase da obra, que envolve um trecho de 2,77 quilômetros entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema, a previsão é que sejam construídos calçadões, quiosques e passarelas urbanos para que turistas e moradores possam curtir a praia com segurança e conforto.

Confira alguns números da obra em Pontal do Paraná:

23 quilômetros revitalizados, divididos em seis fases.

2.430 novas mudas, entre espécies de árvores, arbustos e herbáceas.

13 lounges urbanos, com quiosques e áreas de lazer.

GUARATUBA - Com o objetivo de ampliar o turismo em Guaratuba, o Governo do Estado também tem um projeto para uma nova Orla Histórica na cidade, abrangendo o entorno da Praça dos Namorados, o casario e a margem da baía. A obra envolve a construção de um grande deck de madeira, novas calçadas, reforma dos trapiches, além de paisagismo, iluminação e espaços de lazer.

Após esta primeira intervenção, também será conduzida uma obra de engorda das praias Central, Caieiras e Prainha, ao longo de 4,7 quilômetros de extensão. O trecho vai receber novas calçadas, ciclovia, pistas de corrida e caminhada.

Além disso, a cidade recebe uma das obras mais importantes do Estado, que é a Ponte de Guaratuba. Fruto de um investimento de R$ 386,9 milhões, a instalação de 1.244 metros já chegou a 38,8% da execução. Antes mesmo de ser concluída, a nova estrutura já anima o comércio e moradores, que acreditam na transformação econômica de Guaratuba com a nova ponte.

Confira algumas curiosidades dos projetos em Guaratuba:

Cerca de 11 mil metros quadrados serão revitalizados na obra da nova Orla Histórica

Próximo ao Terminal Turístico Pesqueiro está prevista uma fonte de águas dançantes, ideal para espetáculos noturnos

A Ponte de Guaratuba pode encurtar as travessias até Matinhos de até duas horas, dependendo do tráfego, para apenas dois minutos

PARANAGUÁ - Um dos centros históricos mais antigos e tradicionais do Brasil também vai ser requalificado. Em Paranaguá, a área central da cidade vai receber melhorias de paisagismo, iluminação e pavimentação que vão transformar a cidade mais antiga do Estado em um polo turístico e cultural ainda mais pujante.

As obras englobam uma área total de mais de 55 mil metros quadrados, com a previsão de construção de novos trapiches, ciclovia, estacionamento e um centro gastronômico.

O planto também prevê uma ampliação do tradicional Mercado Municipal, com a anexação de um novo Mercado do Peixe, de 4,3 mil hectares, à sua estrutura. A obra também vai revitalizar a passarela dos Valadares, tornando a travessia mais segura e agradável.

Confira algumas curiosidades dos projetos em Paranaguá:

Serão construídos 30 boxes para comércio de peixes e 3 boxes para comércio de ostras no novo Mercado Municipal.

Na orla central, os trapiches antigos serão substituídos por estruturas flutuantes.

O Centro Histórico vai ganhar um canteiro central com árvores e uma ciclofaixa ampliada.