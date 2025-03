Paraná tem mais de 20% da população com ensino superior

Censo 2022: com avanço das políticas, Paraná tem 1/5 da população com ensino superior. Foto: Jéssica Natal/UEPG

O nível de instrução da população do Paraná avançou significativamente nos últimos 12 anos, de acordo os dados educacionais do Censo de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (26). Enquanto a proporção de pessoas com 25 anos ou mais sem instrução ou com ensino fundamental incompleto caiu de 49,15% em 2010, para 33,95% em 2022, o número de pessoas com ensino superior aumentou de 12,75% para 20,74%.

Os dados ainda mostram que, atualmente, 31,18% dos adultos do Paraná têm ensino médio completo ou superior incompleto, quase nove pontos percentuais a mais do que a proporção da década anterior, quando 22,87% das pessoas com 25 anos ou mais tinham este nível de instrução. Já a proporção de adultos com somente ensino fundamental completo ou médio incompleto caiu de 15,04% para 14,13% entre 2010 e 2022.

Estas mudanças mostram uma inversão nos dados gerais nos níveis de instrução ao longo da última década. Em 2010, a maioria da população adulta (64,19%) não tinha instrução educacional ou tinha, no máximo, o ensino médio incompleto, enquanto uma proporção menor (35,62%) tinha uma instrução igual ou superior ao ensino médio completo.

Em 2022, a tendência mudou. Os níveis mais altos de instrução, a partir do ensino médio completo, concentram a maior parte da população (51,92%), enquanto os níveis mais baixos, com pessoas sem instrução ou com ensino médio incompleto, representam menos da metade dos paranaenses adultos (48,08%)

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Jorge Callado, os dados mostram a eficiência das políticas educacionais do Estado. “O Governo do Estado apoia as redes municipais de ensino infantil e fundamental, além de investir na estrutura escolar do ensino médio e no ensino superior, que é referência no País”, disse.