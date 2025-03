GIRO PARANÁ

Feira Internacional

O Paraná participará da Feira Internacional de Alimentos e Hospitalidade (AAHAR) em Nova Délhi, de 4 a 8 de março, buscando expandir suas exportações no mercado asiático. Coordenada pela Invest Paraná, a participação estadual contará com 11 empresas, apresentando produtos de diversos setores alimentícios. O Paraná integrará o pavilhão do Brasil na feira, organizado pelo MAPA e ApexBrasil, destacando a qualidade dos produtos paranaenses no cenário internacional.

Curso Positivo

Presente em mais de 220 municípios brasileiros, oferecendo aulas ao vivo e gravadas, e com 52 anos de tradição, o Curso Positivo se destaca como líder em aprovação em vestibulares, atribuindo seu sucesso à dedicação e preparo dos alunos. O Professor Renato Vaz explica que o “sucesso do Curso Positivo reside no trabalho dedicado e na valorização dos recursos humanos, com foco na melhoria contínua e no suporte aos alunos”.

Fim da Piracema

Termina neste sábado, 1º de março, o período de defeso da Piracema no Paraná, liberando a pesca de espécies nativas como dourado e pintado. O ciclo, que começou em novembro, visa preservar a reprodução dos peixes na bacia do Rio Paraná, seguindo a Portaria 377/2022. O órgão ambiental divulgará em breve o balanço das apreensões e multas aplicadas durante a Piracema, que no último período, as multas totalizaram R$ 265 mil.

Carnaval 2025

O Carnaval de 2025 deve gerar R$ 12,03 bilhões em receitas no Brasil, segundo estimativa da CNC, com crescimento real de 2,1% em relação ao ano passado. Bares e restaurantes lideram as projeções de faturamento, seguidos por transporte de passageiros e serviços de hospedagem, concentrando a maior parte da receita do feriado. No Paraná, a movimentação econômica durante o Carnaval deve alcançar R$ 712,22 milhões, representando um aumento de 3,6% em comparação com o ano anterior.

Transparência

Itaipu Binacional assegura que seus convênios passam por rigorosa fiscalização interna e externa, seguindo normas como a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), e lamenta que a matéria da Folha de S.Paulo questione a qualidade do material usado em projeto social, e não a sua legalidade. A empresa reforça seu compromisso com projetos que beneficiam comunidades, como o que leva capacitação a jovens de periferias, cumprindo sua missão de promover desenvolvimento social e ambiental, conforme estabelecido em acordo internacional entre Brasil e Paraguai.

Tarifa de Energia

Itaipu esclarece que seus investimentos socioambientais não impactam diretamente na tarifa de energia, que é definida por critérios técnicos e acordo internacional, e destaca que o Bônus Itaipu beneficiou milhões de consumidores com descontos em suas contas.

Mutirão de Renegociação

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná, em colaboração com entidades nacionais, organiza um mutirão online para renegociação de dívidas bancárias, de 1º a 31 de março. Negociação Online: A renegociação será realizada exclusivamente pela plataforma consumidor.gov.br, permitindo também a negociação direta com os bancos onde os consumidores possuem contas ou dívidas.

Nos gabinetes

O presidente da Amop, Marcio Rauber, o diretor-geral, Vinicius Almeida, e o prefeito de Lindoeste, Silvio Santana, visitaram em Brasília os gabinetes dos deputados federais Nelson Padovani (PL), Zeca Dirceu (PT) e Sérgio Souza (MDB) e a principal demanda levada é por verba para funcionamento do Ciasop (Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná).

Operação Carnaval

O Carnaval deve levar para as principais rodovias em direção às praias do Paraná e de Santa Catarina. O aumento estimado de 30% em relação aos dias normais. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, cerca de 1,6 milhão de veículos devem circular pelas rodovias BR-376/PR, BR-101/SC e BR-116/PR (Contorno Leste de Curitiba), além do Contorno de Florianópolis. Nas rodovias que dão acesso às praias estima-se que entre sexta-feira (28 de fevereiro) e a quarta-feira de cinzas (5 de março) cerca de 375 mil veículos vão passar pelo trecho da BR-277. Em todas as rodovias sob concessão, a expectativa é de 835 mil veículos.

No oeste

A Copel debateu com prefeitos e lideranças do Oeste do Paraná as demandas regionais e os investimentos em 2025. A empresa está investindo R$ 627,5 milhões em obras na rede de energia que atende diretamente ao consumidor e em subestações e linhas de alta tensão, que vão garantir ainda mais robustez no fornecimento de energia. O presidente da Copel, Daniel Slaviero, recebeu o líder do governo, deputado estadual Hussein Bakri, junto com os prefeitos de Toledo, Mario Costenaro, de Marechal Cândido Rondon, Adriano Backes, e de Medianeira, Antônio Benjamim.

Acima do peso

Mais de 50% dos curitibanos estão acima do peso, dos quais 22% com obesidade diagnosticada, revelou a secretária de Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak. Das 12.544 mortes em Curitiba no ano de 2024, 3.098 foram por problemas cardiorrespiratórias, como infarto agudo ou acidente vascular cerebral, representando 24% do total. Em segundo lugar, ficaram os óbitos decorrentes de tumores, com 2.865 falecimentos, na maioria de pele, mama e próstata, deixando somente em terceiro posto as mortes provocadas por fatores externos, que foram 1.051, como acidentes de trânsito e violência interpessoal, por exemplo.

Mais engorda

O Estado divulgou o projeto de engorda da Praia Central, Caieiras e Prainha. Também divulgou mais detalhes e imagens do projeto da Orla Histórica. O engordamento, da praia inclui um amplo projeto de revitalização que ainda está na fase de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e deve começar pra valer a partir de 2026, informa o governo. O custo está estimado em R$ 267 milhões. As três praias deverão ser beneficiadas com obras de engorda da faixa de areia, totalizando cerca de 4,7 quilômetros de extensão, além de novos calçamentos com ciclovia, pistas de corrida, caminhada e paisagismo.