Estado apresenta programas educacionais em seminário para secretários municipais

Gestão, planejamento e o futuro da educação paranaense estão em pauta no Seminário Estadual da Undime Paraná 2025, em Cascavel. O evento, que reúne secretários municipais da educação de todo o Estado, começou nesta quarta-feira (26) e segue até sexta-feira (28), no Centro de Convenções e Eventos Pedro Luiz Boaretto. O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, também participa do encontro, que é organizado ela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR).

“Essa é uma grande oportunidade para apresentarmos aos colegas secretários municipais tudo aquilo que a Seed-PR tem feito no âmbito da educação no Paraná, bem como ouvir suas demandas e necessidades. Somente por meio da colaboração entre Estado e município, podemos trabalhar efetivamente pela educação das nossas crianças e adolescentes”, declarou o secretário, durante a mesa de abertura do evento.

O alinhamento entre Estado e municípios na área educacional já é realidade consolidada por meio do programa Educa Juntos, iniciativa da Seed -PR, que fortalece a colaboração entre as redes estadual e municipais. Criado em 2020, o programa promove ações conjuntas, como a produção de materiais didáticos para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, além de formações continuadas para professores.

Dessa forma, o Seminário Estadual da Undime-PR reforça o trabalho que já vem sendo desenvolvido para garantir a continuidade da aprendizagem e o alinhamento pedagógico entre as redes de ensino. “Temos a melhor educação do Brasil, comprovada pelo Ideb, e o segundo melhor índice em alfabetização do país, segundo o MEC. Esses resultados são reflexo do trabalho que fazemos nas escolas estaduais, mas também, da qualidade da educação nas escolas municipais. Por isso, a parceria com os municípios é fundamental”, afirmou Miranda.

De acordo com a presidente da Undime-PR, a secretária municipal da Educação de Cascavel, Márcia Baldini, a partilha de experiências entre os dirigentes educacionais é um dos objetivos do encontro. “O Seminário Estadual da Undime é um espaço de troca, aprendizado e conexão entre gestores que enfrentam desafios semelhantes na educação municipal”, explicou.

Neste ano, o tema do seminário é “Gestão Educacional 2025: planejando o futuro da educação municipal". A programação inclui visitas técnicas a instituições de ensino, palestras, mesas institucionais e apresentações culturais. O papel da escola na prevenção à depressão, os desafios trazidos pela inteligência artificial e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no contexto da educação estão entre os temas abordados.

Além disso, os participantes do encontro podem tirar dúvidas sobre questões técnicas com especialistas em gestão educacional. Estão presentes lideranças da Seed-PR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), bem como representantes dos programas Educação Conectada e Criança Alfabetizada, ambos do Ministério da Educação (MEC).

Além de fortalecer a educação municipal, a parceria visa facilitar a transição dos estudantes entre o 5º e o 6º ano do Ensino Fundamental, quando tem início o atendimento da rede estadual. Conforme o secretário Roni Miranda, a qualidade da educação nos municípios tem impacto direto nos resultados colhidos em indicadores como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).