GIRO PARANÁ

Deputado estadual Hussein Bakri reuniu líderes da base governista para alinhar atuação na Assembleia Legislativa e tratativas com o Governo do Estado. Foto: Divulgação

Alinhamento

Após sessão plenária, o deputado estadual Hussein Bakri reuniu líderes da base governista para alinhar atuação na Assembleia Legislativa e tratativas com o Governo do Estado. O encontro, que contou com a presença de deputados como Romanelli, Do Carmo e outros, visou fortalecer o trabalho em prol do Paraná. “O objetivo principal é garantir que 2025 seja um ano de avanços significativos para o estado e seus cidadãos”, afirmou Bakri.

Revitalização da Orla

A partir de 2025, a Orla Histórica de Guaratuba passará por uma ampla revitalização, com a construção de um grande deck de madeira, reforma de trapiches, novo calçamento, paisagismo, iluminação, espaços de lazer e convivência e estacionamento. O projeto, promovido pelo Governo do Paraná em parceria com o município, visa melhorar a experiência de moradores e turistas que frequentam a região. A expectativa é de que a obra seja iniciada no segundo semestre deste ano e concluída no primeiro semestre de 2026.

Investimento no Litoral

O Governo do Paraná está investindo mais de R$ 1 bilhão em obras no Litoral, incluindo a revitalização da Orla Histórica de Guaratuba. O projeto faz parte de um novo pacote que também inclui a revitalização da Orla de Pontal do Paraná e do Centro Histórico de Paranaguá. A expectativa é de que as obras impulsionem o turismo e gerem mais renda para a região.

Renegociação de dívidas

Um mutirão de renegociação de dívidas, em parceria entre os Correios e o Serasa, oferece descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes no boleto, em 875 agências do Paraná. A ação, que ocorre gratuitamente até 31 de março, conta com a participação de mais de 1,4 mil empresas, incluindo bancos, financeiras, empresas de telefonia e varejo. Os interessados podem comparecer às agências dos Correios com documento oficial com foto para verificar as ofertas disponíveis e negociar suas dívidas.

Mulher Paranaense

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, por unanimidade, o Programa Recomeço e o Auxílio Social Mulher Paranaense, que visa ampliar a proteção e o cuidado às mulheres vítimas de violência. O programa prevê um auxílio financeiro equivalente a 50% do salário mínimo nacional, além de ações integradas para promover a autonomia e segurança financeira dessas mulheres.

Talento Tech

O programa de capacitação em tecnologia da informação do Governo do Paraná, Talento Tech, foi eleito o vencedor na votação popular do 5º Prêmio Conexão Inova, que reconhece iniciativas inovadoras na gestão pública brasileira. O projeto recebeu 383 votos, superando o segundo colocado por 249 votos. O Paraná também conta com duas iniciativas finalistas na premiação formal.

Vice-presidência do Comsefaz

O secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, tomou posse como vice-presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), representando a região Sul para o biênio 2025-2027. A cerimônia aconteceu em Brasília e contou com a presença de secretários estaduais de Fazenda de todo o país, além de governadores, parlamentares e representantes de diversas entidades. A nova gestão terá como metas a modernização da gestão fiscal, a busca pelo equilíbrio financeiro e a defesa dos interesses financeiros dos estados.

Tarifas

O Aeroporto Regional de Cascavel, com mais de 408 mil passageiros em 2024, reajustará suas tarifas devido à correção do IPCA, passando a R$ 34,56 por embarque doméstico. Apesar do reajuste, as tarifas do aeroporto de Cascavel permanecem menores em comparação a outros aeroportos de porte semelhante. A nova tarifa entrará em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial do Município, que ocorreu no sábado (22).

Operação da PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), uma operação para desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Colombo e outras cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Ao todo, 83 mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente, incluindo 24 de prisão e 35 de busca e apreensão.

Tarifas sobre importações

O governo dos Estados Unidos impôs tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, medida que afeta o Brasil, segundo maior fornecedor de aço para os EUA. A medida gerou críticas de Canadá e União Europeia, que a classificaram como “inaceitável” e “ruim para os negócios”. Especialistas apontam que a tarifa pode levar à queda de preços e desemprego no setor siderúrgico brasileiro. Confira a matéria completa em: https://cidadaoalerta.org.br/.

Ensino superior

O Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, revelou que 18,4% dos brasileiros com mais de 25 anos concluíram o ensino superior, um avanço em relação aos censos anteriores. Apesar do aumento, quatro em cada cinco brasileiros ainda não possuem graduação. O estudo também mostrou que o número de pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto diminuiu significativamente.