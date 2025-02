Jovens são acusados de furtar cartão e realizar compras, mas dizem que foi em troca de sexo

Uma situação inusitada acabou virando caso de polícia na última segunda-feira (24) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, após dois indivíduos serem acusados de furtar um cartão para realizar compras, mas relatarem a polícia que na verdade foi em troca de sexo.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais foram acionados na Avenida Bandeirantes onde um homem informou que dois jovens foram até a sua bicicletaria e compraram uma bicicleta, sendo que a mesma foi paga com um cartão. Porém, segundo o solicitante, o proprietário do cartão foi até o banco e contestou a compra e que a bicicleta estaria com os suspeitos.

Com isso, os policiais foram até a casa dos dois indivíduos na Vila Lordani onde encontraram um jovem de 18 anos que seria um dos envolvidos. Indagado sobre a situação, ele negou ter praticado o furto. Segundo ele, o cartão é do marido de sua avó que o entregou junto com a senha e disse para que ele e o irmão, um menor de idade, poderiam comprar o que quisessem, mas em troca, teriam que manter relações sexuais com o homem. O jovem ainda disse que, além da bicicleta, também comprou roupas com o cartão e que a bicicleta foi devolvida a filha do homem que é titular do cartão.

Frente aos fatos, a bicicleta e as roupas foram apreendidas e encaminhadas a delegacia da Polícia Civil juntamente com todos os envolvidos para que a situação fosse esclarecida e tomadas as providências cabíveis ao caso.