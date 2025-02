Homem vai parar no hospital após levar tijolada na cabeça

Um homem ficou ferido após levar uma tijolada na cabeça. O crime foi registrado na madrugada da terça-feira (25) no município de Assaí.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, no início da madrugada os policiais foram acionados para comparecer ao hospital onde um paciente havia dado entrada com um ferimento na cabeça causado durante uma agressão. Diante do chamado, os policiais foram ao Pronto Socorro para averiguar a situação.

No local, uma mulher se apresentou como mãe do homem de 41 anos e relatou a equipe que estava em sua casa quando ouviu gritos do lado de fora e, ao sair para conferir o que estava acontecendo, encontrou seu filho caído ao chão com a cabeça sangrando e um tijolo com marcas de sangue próximo a ele. A mulher ainda informou que provavelmente o filho tenha se envolvido em uma briga, mas não soube apontar suspeitos.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e a mãe orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.