GIRO PARANÁ

Paraná Acessível

O site Paraná Acessível reúne informações sobre locais com acessibilidade e também o cadastro de pessoas com deficiência (PcD) em todo o Paraná. O site foi lançado no Encontro de Prefeitos e Gestores da Assistência Social para capacitação sobre as áreas de garantia de direitos de pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e juventude, além da assistência social, que começou nesta terça-feira, 25.

Paraná Acessível II

Inédito no Brasil, o site Paraná Acessível também visa cadastrar as pessoas com deficiência de todo o Estado. A plataforma, que já conta com mais de 500 mil cadastros, busca guiar a elaboração de políticas públicas desenvolvidas para a área, incentivando tanto o cadastro de pessoas com deficiência quanto a atualização dos dados pelos gestores públicos e instituições privadas.

Amunorpi

Os 23 municípios da Amunorpi vão receber R$ 80,5 milhões para a compra de equipamentos, anunciou o governador Ratinho Júnior ( PSD). Cada município terá um teto de R$ 3,5 milhões para investir na compra de máquinas e equipamentos. As prefeituras poderão escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador.

Núcleos

Os núcleos socioambientais da Itaipu Binacional terão reuniões em seis cidades do Norte e Noroeste do Paraná: Cornélio Procópio e Maringá (dia 25), Rolândia e Paranavaí (26), Faxinal e Cianorte (27). Esta é a primeira rodada de encontros de 2025. Até o momento, dez núcleos já se reuniram, envolvendo diretamente 500 representantes de 360 instituições. As reuniões contam com a participação de representantes do poder público, ONGs, universidades, movimentos sociais e outros grupos organizados.

Compartilhamento

O projeto de lei do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) permite o compartilhamento de maquinários e equipamentos entre municípios de um mesmo estado por meio de contratos, convênios ou acordos. A Câmara dos Deputados analisa a proposta. O objetivo é melhorar a eficiência na gestão pública. Ele lembra que a utilização de contratos e convênios já está prevista nas leis que regulamentam os consórcios públicos e a cooperação federativa na área de saúde. “O projeto amplia e incentiva o uso dessas ferramentas para além das áreas tradicionais, aplicando-as à gestão de equipamentos usados em obras e serviços municipais”, explica.

Acordo no Mercosul

O Senado aprovou o acordo do Mercosul que prevê a disposição de bens apreendidos do crime organizado transnacional no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os bens apreendidos serão distribuídos entre os países participantes das investigações que culminaram nas apreensões.

Contra dengue

Representantes da Associação Comercial do Paraná, Detran, Guarda Municipal, Coren, Secretaria da Segurança, Polícia Civil, Secretaria da Saúde de Curitiba e Secretaria Estadual da Saúde, acompanharam a caminhada “Todos contra a Dengue – a mudança começa por você” voltada à conscientização sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Faturamento

A Frimesa Cooperativa Central teve sua prestação de contas do ano de 2024 com a presença da maioria dos delegados das cinco filiadas: Lar, Copacol, C.Vale, Primato e Copagril e do presidente da Ocepar, José Roberto Ricken. A cooperativa fechou o ano com R$ 6,5 bilhões de faturamento, um aumento de 7,5% em comparação com o ano de 2023. “Foi um ano de bastante provação, difícil, mas que conseguimos superar”, disse o presidente da Frimesa, Elias José Zydek.

Reforna

O presidente Lula (PT) deve se reunir hoje com a ministra Nísia Trindade (Saúde) e desencadear a reforma ministerial pela chamada “cozinha” do governo. Lula já avisou que pretende substituir a ministra.O ministro Alexandre Padilha (Secretaria das Relações Institucionais) é favorito para a vaga, desde que concorde em não concorrer à Câmara dos Deputados em 2026, permanecendo no governo durante as eleições presidenciais. Padilha já deu sinais de que aceitaria a tarefa.

Gastos públicos

O projeto de lei do deputado Daniel Freitas (PL-SC) regulamenta o ofício de primeira-dama no Brasil. O objetivo é garantir a transparência e a publicidade dos gastos públicos realizados por ela. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados. Entre outros pontos, o texto proíbe a primeira-dama de: representar oficialmente o governo federal em eventos nacionais ou internacionais; e exercer funções políticas ou administrativas dentro da estrutura do governo.

Gasoduto

Paraguai e Brasil assinaram acordo para o desenvolvimento do gasoduto bioceânico durante o VI Fórum de Governos do Corredor Bioceânico em Campo Grande (MS). O projeto permitirá a exportação de gás natural da formação geológica de Vaca Muerta (Argentina) para o Brasil, atravessando o território paraguaio, se consolidando num corredor energético estratégico para a região.