Capal dribla ano desafiador e tem faturamento recorde de quase R$ 4,4 bi em 2024

Em um ano considerado desafiador para o agronegócio, com quebra da safra e eventos climáticos desfavoráveis, a Capal Cooperativa Agroindustrial manteve-se firme em suas atividades e registra 2024 como o ano em que obteve faturamento recorde em seus 64 anos de história. Reflexo de uma gestão sólida e com planejamento atento às tendências do mercado, a cooperativa fechou o período com receita bruta de aproximadamente R$ 4,4 bilhões (R$ 4.391.229), um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

No comparativo, o resultado líquido de 2024 também apresenta saldo positivo com crescimento substancial de 48% na receita, totalizando R$ 159.691 milhões. Os investimentos em expansão e inovação nas unidades de negócios da cooperativa, incluindo melhorias nas indústrias e armazenagem de grãos, tiveram prosseguimento no ano passado. O montante investido no período ultrapassou R$ 132 milhões.

“A dificuldade foi realmente muito grande. Vimos a agricultura passando por momentos difíceis, muitos grupos inclusive fechando as portas nesse momento conturbado. Mas nós fizemos as coisas acontecerem e conseguimos concluir um bom ano”, observa o presidente-executivo da Capal, Adilson Roberto Fuga.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Capal, Erik Bosch, 2024 iniciou com uma grande preocupação aos agricultores, porém houve segmentos que se mostraram promissores, o que proporcionou um equilíbrio nos resultados. “Em momentos de dificuldade, muitos dizem que é hora de parar, mas nós continuamos fazendo investimentos e aumentando a capacidade de armazenagem. Felizmente, a expectativa é de que a safra será cheia em 2025, e a Capal está preparada porque já previmos esses indicativos em nosso planejamento”, afirma.

Café

Os grandes números foram alavancados principalmente pelo desempenho do café, que mais que dobrou em 2024. O balanço financeiro indica 84% superior em relação ao ano anterior, atingindo o volume histórico de 1,1 milhões de sacas comercializadas.

“A gente enxergou uma potencialidade de operar no negócio do café. A Capal avaliou há alguns anos que havia essa lacuna no mercado, principalmente na nossa região no Paraná e São Paulo, que não estava sendo preenchida pelas cooperativas. Tínhamos essa possibilidade, e então iniciamos a operação, crescemos rapidamente e fomos estruturando de acordo com a necessidade, sempre com pé no chão e empenhados em avançarmos mais nesta atividade”, explica Adilson.

O cultivo da cevada representa outro negócio de destaque entre os produtores associados da Capal. Na safra de 2024, por exemplo, a cevada ocupou uma área de 15.827,86 hectares e foram colhidas cerca de 52 mil toneladas, um aumento de 9% em comparação com o ano anterior. Outras culturas, como o milho e o sorgo, também apresentaram resultados positivos.

Assembleia

O desempenho consolidado da cooperativa em 2024 foi apresentado aos cooperados durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada na Associação dos Funcionários da Capal (Asfuca) no último sábado, dia 22. A solenidade reuniu diversos convidados, entre eles cooperados, o núcleo de diretoria da cooperativa e autoridades locais.

O superintendente da Sescoop/PR, Leonardo Boesche, representou a Ocepar no evento. “Deixo a minha admiração pelo trabalho contínuo da Capal desde quando se tornou a primeira cooperativa no Paraná que se adequou ao modelo de governança, baseada nos princípios do cooperativismo e transparência”.

Todas as pautas em votação na AGO foram aprovadas por unanimidade pelos cooperados presentes. As sobras da cooperativa referente ao exercício de 2024 totalizaram R$ 56,3 milhões e serão distribuídas para os associados.