Paraná atraiu mais de 206 mil turistas estrangeiros em janeiro, maior número desde 2018

O ano de 2025 começou com bom desempenho no setor de turismo do Paraná: em janeiro foram registrados 206.861 visitantes internacionais no Estado, maior número para o primeiro mês do ano desde 2018 (178.720 pessoas). Os dados são do Ministério do Turismo, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e da Polícia Federal.

Continua após a publicidade

A evolução em janeiro deste ano foi 15% maior na comparação entre os períodos. Já no comparativo com janeiro do ano passado, quando foram registrados 164.530 turistas de outros países, o aumento é de 25,7%.

O Paraná se posiciona como o 4º maior portão de entrada de turistas estrangeiros no Brasil neste ano, atrás apenas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Continua após a publicidade

"Os dados mostram que os esforços do Governo do Estado têm surtido efeito, com o turismo crescendo em diversos aspectos. Encerramos o ano passado como terceiro maior portão de entrada de turistas estrangeiros no país, e agora, em 2025, já começamos o ano com bons indicadores do setor”, disse Marcio Nunes, secretário estadual do Turismo. “Esses avanços são importantes, porque setores como o turismo refletem diretamente na geração de emprego, renda e qualidade de vida à população”.

Ele também comemorou o fato dos turistas terem aproveitado a programação do Litoral em janeiro, com shows em todos os finais de semana em Matinhos e Pontal do Paraná. No mês passado, por exemplo, Sorriso Maroto levou 107 mil pessoas ao show do dia 31. Outro local bem visitado foi o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, com 234.376 visitantes, sendo quase 100 mil estrangeiros, com pódio formado por argentinos, com 33.657, e paraguaios, com 14.686.

Estadunidenses e chineses foram os que mais visitaram o Estado em janeiro. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Segundo o Parque Nacional do Iguaçu, a presença de estrangeiros foi destaque no mês, com estadunidenses e chineses registrando recorde no período.

Em 2024, o Paraná recebeu 894.536 turistas estrangeiros. Segundo cálculos feitos pela Secretaria do Turismo, com base nos dados Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal, eles injetaram aproximadamente R$ 5,8 bilhões na economia paranaense.

Os turistas estrangeiros que chegaram ao Paraná em janeiro deste ano eram originários, principalmente, do Paraguai (44,2%), Argentina (40,8%), Estados Unidos (1,9%) e Chile (1,7%). Os turistas de países sul-americanos seguem sendo os maiores visitantes do Paraná (89,3%), seguidos pelos de países europeus (5,2%) e da América do Norte (2,7%).

O principal meio de acesso dos turistas estrangeiros ao Paraná foi por via terrestre, com 198.953 pessoas entrando no Estado pelas fronteiras. Por via aérea foram 4.834 chegadas, enquanto outros 3.074 turistas internacionais chegaram por via marítima, graças aos navios de cruzeiro que atracaram no Litoral do Estado.

Ao todo, as oito atracações trouxeram 19.261 pessoas para o litoral paranaense. Destas, 13.190 cruzeiristas e tripulantes movimentaram o comércio, os atrativos turísticos, os passeios e os agentes de turismo da região.

Na região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul (518.557) e Santa Catarina (198.720) foram responsáveis por receber 924.138 visitantes internacionais, o que representa 62% do total de turistas estrangeiros que chegaram ao Brasil no primeiro mês do ano (mais de 1,4 milhão).