Jaguariaíva participa de encontro de gestores de turismo dos Campos Gerais

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Turismo, participou do encontro de gestores municipais de turismo realizado este mês no Buraco do Padre, um ponto turístico de Ponta Grossa. O evento, promovido pela Adetur Campos Gerais, contou com a presença de diversas secretarias municipais de Turismo e entidades como SETU PR, Fecomércio, Senac, Sesc e Sebrae.

O principal objetivo do encontro foi fortalecer a cooperação intermunicipal, alinhar projetos e desenvolver estratégias voltadas para um turismo mais sustentável. Durante o evento, foram apresentados planos para o setor e discutidas parcerias para o ano em curso, com foco no crescimento econômico e na preservação ambiental.

A Secretaria de Turismo de Jaguariaíva destacou a importância do encontro para a troca de experiências e soluções entre os municípios dos Campos Gerais, que enfrentam desafios semelhantes no desenvolvimento do turismo regional. A troca de ideias possibilita uma melhor adaptação às necessidades locais, além de promover uma maior eficiência nas ações do setor.

Os gestores municipais tiveram a oportunidade de debater a implementação de práticas sustentáveis e a criação de novas oportunidades para o setor, com o intuito de atrair turistas em busca de diversidades natural e cultural. A interação entre as cidades da região busca otimizar recursos e fortalecer a identidade turística do Campos Gerais, tornando-o um destino ainda mais atrativo para os visitantes.

O evento também teve como foco a apresentação de soluções econômicas para o setor de turismo e o fortalecimento de parcerias interinstitucionais, visando aumentar a competitividade da região. Os participantes mostraram-se empenhados em promover um turismo mais organizado e integrado, com benefícios econômicos e sociais para os municípios envolvidos.

Com a realização desse encontro, os gestores municipais buscaram, principalmente, alinhar ações conjuntas que possam contribuir para a formação de um turismo sustentável, que valorize o patrimônio local e impulsione o desenvolvimento regional.