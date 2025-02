Estado promove encontro para capacitar prefeitos e gestores sobre assistência social

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), promove nos dias 25 e 26 de fevereiro, o Encontro de Prefeitos e Gestores da Assistência Social para capacitação na área e nas Garantias de Direitos das Pessoas com Deficiência, Crianças e Adolescentes, Juventude e Assistência Social, de responsabilidade da pasta.

O objetivo é apresentar aos prefeitos eleitos e reeleitos novas formas para investimentos de recursos na área social e a importância dessas ações no desenvolvimento dos municípios paranaenses. “O governo do Paraná é um dos únicos Estados do Brasil que cofinancia 100% dos municípios com repasses para a Assistência Social. Precisamos fortalecer essa área, desenvolver ações que busquem atender e melhorar a vida da população em situação de vulnerabilidade social”, destacou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

No primeiro dia, os participantes se aprofundarão nos temas que envolvem a assistência social, experiências de programas e projetos de sucesso nos municípios e, formas da utilização de recursos financeiros de forma mais eficiente.

Em 2024, foram destinados R$ 57 milhões para os serviços de Assistência Social no Paraná um aumento de 25% em relação ao ano anterior, demonstrando o comprometimento da gestão com o fortalecimento das ações da área.

A palestrante sobre o tema será Laura Muller Machado, coordenadora da trilha de Políticas Públicas na graduação, do Programa Avançado em Gestão Pública e do Master em Gestão Pública. Além disso, é especializada em geração, uso e comunicação de evidência para a melhoria de políticas públicas, com estudos e livros na área de educação, desenvolvimento social, distribuição de renda e pobreza.

Em sua fala, Laura pretende demonstrar aos prefeitos a importância de investir na área da Assistência Social, em como essas ações podem mudar a realidade que eles enfrentam em seus municípios.

Já no dia 26, os prefeitos e gestores se aprofundarão nas áreas da Garantia de Direitos que competem à Sedef, como Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiência e Juventude.

Já na Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e idealizador do Trampo Justo, projeto que busca oportunidades de trabalho para jovens que vivem em abrigos, Iberê de Castro Dias, fará uma explanação da importância da implantação de uma rede de proteção sólida nos municípios e como essa ação pode impactar o município, dividindo um pouco da sua experiência dentro da Vara da Infância e Juventude.

Outro grande nome que será convidado será o economista e palestrante internacional, autor do best-seller “Superar é viver”, Pedro Pimenta. O jovem é amplamente reconhecido por seu notório saber, adquirido por meio de sua trajetória pessoal e profissional. Após superar desafios decorrentes da perda de seus quatro membros devido a uma doença bacteriana grave, Pimenta tornou-se um exemplo mundial de superação, resiliência e inclusão social.

A ideia com a palestra, é demonstrar aos prefeitos e gestores que é preciso vencer os desafios, mudar a visão e buscar alternativas que muitas vezes não são as comuns.

“Procuramos trazer pessoas experientes nas suas áreas, com a vivência tanto teórica quanto pessoal, porque acreditamos que é preciso uma troca de experiências, de vivências, para que possamos evoluir em diversas áreas”, finalizou Carboni.