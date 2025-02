Câmeras flagram troca de tiros entre bandido e polícia no Norte Pioneiro; veja o vídeo

Uma troca de tiros registrada no início da noite desta quinta-feira (20) assustou moradores do município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A situação aconteceu durante uma perseguição policial após um assalto a uma quitanda.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 a equipe realizava um patrulhamento de rotina quando flagraram um roubo em uma quitanda em andamento onde o autor do crime estava saindo do estabelecimento e subiu na garupa de uma motocicleta. Os agentes ainda perceberam o momento em que o criminoso guardava uma arma na cintura.

Diante da situação, os policiais perseguiram os suspeitos que, no cruzamento das ruas Benedito Lúcio Machado com a Avenida Oliveira Motta, acabaram caindo da motocicleta ao se chocar contra o canteiro central da via.

Em seguida, os suspeitos empreenderam fuga a pé sendo que um deles sacou um revólver e atirou contra a equipe que revidou. Imagens registradas por câmeras de vigilância mostram que no momento da troca de tiros uma mulher passava pelo local. Assustada e sem saber o que fazer, ela sai correndo e o criminoso segue para o mesmo lado que ela. Felizmente, a mulher não foi ferida.

O suspeito armado conseguiu empreender fuga dos policiais. Já o outro suspeito seguiu em direção a Rua Tiradentes onde acabou sendo encontrado. Novamente o criminoso sacou um revólver e houve outra troca de tiros. Ninguém ficou ferido e o assaltante, que é adolescente, acabou apreendido. Durante a revista pessoal, os policiais constataram que a arma que este indivíduo portava era um simulacro.

Frente aos fatos, o menor, a arma e o dinheiro apreendido, foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Os policiais ainda identificaram o outro suspeito que conseguiu fugir e seguem realizando buscas para efetuar sua prisão.

DESESPERO

A Folha teve acesso a uma testemunha que ficou em meio ao fogo cruzado e preferiu não se identificar. Ela relatou que estava realizando uma caminhada quando foi surpreendida pelo criminoso fugindo dos policiais e a troca de tiros. “A gente sai para caminhar e quase leva uma bala perdida. Misericórdia, foi um livramento”, relatou.