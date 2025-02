GIRO PARANÁ

Contratos de pedágio

Para avaliar esse primeiro período de cobrança das tarifas nos novos contratos de pedágio do Paraná , a Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná realizará uma audiência pública no dia 24 de março, às 9h, no Plenarinho. A Frente Parlamentar tem acompanhado de perto o novo modelo de concessão, promovendo reuniões periódicas com o setor produtivo e entidades como o G7.

No PSDB

O senador Oriovisto Guimarães anunciou sua saída do Podemos e filiação ao PSDB. Segundo ele, a mudança fortalece a atuação do partido no Senado. “O mais importante é que o partido volta a ter influência nas pautas”, afirmou. O senador também analisou o cenário econômico, alertando para o endividamento interno e a necessidade de cortes de gastos para equilibrar as contas públicas.

Centros de atendimento

O Governo do Paraná relançou um edital que prevê a criação de centros de atendimento ao cidadão, com investimento de quase R$ 1 bilhão. O objetivo é reunir vários serviços públicos em um mesmo local, em um programa de atendimento ao cidadão, com 14 órgãos e serviços. De acordo com o Governo do Paraná, uma das vantagens do programa é a economia aos cofres públicos, centralizando os serviços de maneira prática e segura.

Eficiência energética

A Copel lançou chamada pública que destina R$ 50 milhões para financiar projetos de eficiência energética. O edital contempla consumidores industriais, comerciais e do setor público atendidos pela distribuidora, oferecendo recursos para iniciativas que promovam a redução do consumo de energia e a modernização de equipamentos. A energia representa cerca de 30% dos custos operacionais das indústrias, sendo um fator crucial para a competitividade do setor.

“Titanic eleitoral”

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) comentou o levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas que indicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria o presidente Lula (PT) tanto no primeiro quanto no segundo turno de 2026 se as eleições fossem hoje. Em sua conta no X, Barros disse que a gestão petista é um “Titanic eleitoral”. “O governo Lula está em queda livre”.

Território

A Faep tem sido acionada pelos sindicatos rurais em relação aos impactos das alterações nos limites territoriais de 170 dos 399 municípios paranaenses. Setenta e seis municípios ganharam território, enquanto 94 tiveram sua área reduzida. As mudanças, estabelecidas na edição de 2024 do relatório do cálculo de área dos municípios do Paraná, divulgado pela Diretoria de Gestão Territorial do Instituto Água e Terra (IAT), visam aprimorar a precisão cartográfica do Estado e não devem impactar o setor produtivo.

Território II

“Nosso compromisso é assegurar que os produtores tenham acesso a informações claras e precisas sobre essas mudanças, permitindo que possam tomar as medidas necessárias para regularizar seus cadastros e proteger seus direitos, evitando qualquer tipo de prejuízo”, afirmou o presidente da Faep, Ágide Eduardo Meneguette.

Recomendações

O TCE emitiu 34 recomendações à Agepar para melhorar a fiscalização dessas concessões. Implantada em 2012, a agência tem a responsabilidade de regular as atividades e fiscalizar contratos do Estado com empresas e demais prestadores de serviços em áreas como rodovias, transporte intermunicipal de passageiros, saneamento básico e distribuição de gás canalizado. A auditoria operacional do TCE-PR na Agepar foi motivada pelo aumento do número de privatizações de empresas públicas, de concessões de serviços públicos à iniciativa privada e de terceirizações de serviços observados atualmente no Paraná.

Ilumina + Paraná

A Assembleia Legislativa aprovou requerimento do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) ao governador Ratinho Júnior (PSD) em que sugere a ampliação do Programa Ilumina Paraná para incluir os municípios que já modernizaram sistemas de iluminação pública e que ainda possuem valores pendentes devido ao alto investimento realizado. Na última sexta-feira, 14 de fevereiro, o governador Ratinho Junior lançou em Foz do Iguaçu o Programa Ilumina Paraná, coordenado pela Secretaria Estadual das Cidades, para alcançar 100% dos municípios paranaenses com iluminação de LED.

Comércio

Em 2024, o Brasil exportou US$ 40,3 bilhões para os EUA, com um crescimento expressivo de 9,2% em relação ao ano anterior. Os principais produtos exportados foram petróleo bruto (14% do total exportado), produtos semiacabados de ferro ou aço (8,8%), aeronaves, incluindo partes e equipamentos (6,7%) e café (4,7%). Confira a matéria completa no portal Cidadão Alerta.

Impactos da denúncia

A avaliação dos ministros do STF é de que a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e outros 33 investigados por tentativa de golpe é “robusta e técnica”. No ofício, a PGR deixou em aberto a possibilidade de denunciar outros investigados e indiciados pela PF. Ao comentar o andamento do caso, Lula disse que todos “têm direito à presunção de inocência”. Na mesma linha foi a fala do chefe do Senado, Davi Alcolumbre, que disse que todo cidadão “tem direito a ampla defesa” e que o STF julgará o caso “com imparcialidade”.