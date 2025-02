Idoso cai de bicicleta e morre em Jacarezinho

Um trágico acidente chocou moradores de Jacarezinho na tarde da última quinta-feira (20), quando um idoso de 76 anos de idade caiu enquanto andava de bicicleta e veio a óbito. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a possível causa da queda do idoso foi um mal súbito.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, durante o período da tarde, o idoso andava de bicicleta próximo à região central do município, quando acabou caindo e batendo com a cabeça no chão.

Frente a situação, um médico que estava passando no local realizou os primeiros atendimentos, enquanto moradores que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros que, ao chegar no local, encontrou o idoso já inconsciente e iniciaram os procedimentos de reanimação na tentativa de estabilizá-lo.

Contudo, diante da gravidade do caso, a vítima foi encaminhada rapidamente à Santa Casa de Jacarezinho, onde recebeu atendimento médico. No entanto, apesar dos esforços da equipe de saúde, o idoso não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, a principal suspeita é que o idoso tenha sofrido um mal súbito enquanto pedalava, o que provocou a queda e, consequentemente o óbito.