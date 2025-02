ADEHASC vai realizar audiência pública em Wenceslau Braz para regularização fundiária e escrituração de lotes

A Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina (ADEHASC), em parceria com o município de Wenceslau Braz, realizará uma Audiência Pública com moradores da cidade em prol da regularização fundiária e escriturações de lotes do município. A iniciativa busca regularizar a documentação dos terrenos.

A ADEHASC é uma organização dedicada a promover moradias acessíveis e sustentáveis, elevando a qualidade de vida de todos os moradores. Realizando ações em diversas cidades, a Associação chega ao município de Wenceslau Braz na próxima segunda-feira (24) afim de organizar as regularizações e escriturações de casas da cidade.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela Associação, a Audiência Pública em Wenceslau Braz será realizada na noite da próxima segunda-feira (24), com início às 19h00. Durante a sessão da Audiência, a Associação buscará regularizar os documentos e organizar as escriturações de casas de moradores do Núcleo Geúlio Vargas.

Ainda de acordo com as informações oficiais da Associação, todos os moradores que compõem o Núcleo Getúlio Vargas estão convidados para participar da Audiência Pública, que será realizada na atual Casa da Cultura de Wenceslau Braz, localizada onde era o antigo Point Club da cidade.

Com isso, todos os moradores pertencentes aos núcleos dos bairros que serão pautados durante a audiência estão convidados a participar deste momento que, por meio da Lei Federal nº 13.465/17 - Reur, busca regularizar e escriturar lotes para os moradores, melhorando a qualidade de vida da população local.

Anteriormente, a informação divulgada pela Associação era de que a Audiência seria realizada para moradores dos núcleos Formosa I e II, Vila Velha e Abaixo Vila, mas após mudanças, a Audiência será realizada apenas para moradores do Núcleo Getúlio Vargas.