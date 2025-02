Corpo de Bombeiros completa 40 anos de história e dedicação em Jacarezinho

No dia 12 de fevereiro, o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho completou 40 anos de história, marcando quatro décadas de dedicação e compromisso com a segurança da população. Desde sua criação, a corporação evoluiu significativamente, acompanhando o crescimento da cidade e ampliando sua capacidade de atendimento para os 23 municípios que estão hoje sob sua responsabilidade.

"Hoje, comemorando nossos 40 anos, podemos olhar para trás e ver que muitas pessoas deixaram um pouco de si na construção dessa história. Chegamos aqui graças ao suor e sacrifício dos que aqui passaram. E também entramos para a história, deixando nossas ações, atendimentos e auxílio a todos que precisam de um apoio do corpo de bombeiros militar de jacarezinho", ressaltou o Tenente Arthur Borges, comandante do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho. Evento de celebração dos 40 anos do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A história e o legado de dedicação do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho tiveram início no dia 12 de fevereiro de 1985, quando foi criado o Destacamento do Corpo de Bombeiros na Avenida Getúlio Vargas. Na época, a corporação contava com apenas 15 integrantes, sob o comando do Tenente Ubirajara Dias Paredes, e contava com apenas uma viatura para atendimento, mas seguiu firme e se dedicando a atender e cuidar da população local.

Com poucos recursos, mas o legado de proteger e auxiliar a população em cenários difíceis, a corporação realizou seu primeiro atendimento em Jacarezinho. “O primeiro atendimento da corporação aconteceu em 1985, quando um princípio de incêndio tomou conta do Seminário Menor”, conta o 2º Tenente Arthur Moreira Dantas e Lisboa Borges, atual comandante do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho.

Com o passar dos anos, a cidade de Jacarezinho começou a evoluir e, consequentemente crescer. Sendo assim, houve a necessidade de ampliação dos serviços do Corpo de Bombeiros na cidade. O aumento da atividade industrial e a responsabilidade sobre diversos municípios exigiram mais recursos, levando a corporação a ampliar suas aquisições e ferramentas para melhor atender a população local.

“À medida que a cidade crescia e se desenvolvia o Destacamento do Corpo de Bombeiros também evoluía, com a vinda de mais indústrias para a cidade e o atendimento a 23 municípios, o Destacamento viu a necessidade de obter mais um caminhão no apoio ao combate a incêndios, o ABT 1740”, conta o Tenente Arthur Borges.

Entre os marcos da história da corporação, está o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM), que impulsionou a profissionalização dos agentes, tornando possível a aquisição de diversos materiais e ferramentas para aprimorar o atendimento na cidade e na região na qual a corporação ficou responsável.

Após a implantação do FUNREBOM, o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho passou a designar-se como a 3ª Seção do 3º Grupamento de Incêndio, com sede em Londrina. Com o aumento de vítimas de traumas, em 1999 a corporação recebeu uma ambulância, dando atendimento aos atendimentos pré-hospitalares na cidade.

Antigo quartel do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Em 2004, 19 anos depois da criação do Destacamento, sob o comando do Tenente Malacrida, a corporação realizou a compra de um terreno e iniciou a construção do atual quartel do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, que foi inaugurado apenas no dia 20 de abril de 2012. Em 2018, outro marco importante para a Corporação, foi o desligamento do grupamento de Londrina e criado o 7º SGBI, com sede em Santo Antônio da Platina.

Quartel atual do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Com o passar dos anos, o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho ficou cada vez mais transparente. A corporação que, no início da história contava com apenas 15 integrantes e um caminhão para atender as ocorrências, hoje conta com quase 30 bombeiros, dois caminhões, camionetes, ambulância, veículos baixos.

Equipe atual conta com 25 bombeiros, além dos equipamentos e veículos. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

