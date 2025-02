Duas mulheres são presas com celular furtado em Wenceslau Braz

Duas mulheres foram presas em posse de um aparelho celular furtado. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (19) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina na região da Vila Formosa quando, ao passar pela Rua Pinhalão, avistaram duas mulheres em atitude suspeita. Com isso, foi realizada a abordagem e, durante a revista pessoal, encontrado em posse das suspeitas um aparelho celular furtado.

Frente aos fatos, as duas mulheres foram detidas e encaminhadas a delegacia da Polícia Civil juntamente com o aparelho celular apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.