Carreta “faz o L” e motorista fica ferido na BR-153

Um caminhoneiro ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na tarde da terça-feira (18) na rodovia BR-153 em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do km 22 da rodovia e envolveu uma carreta Scania. Conforme os relatos colhidos no local, o motorista seguia sentido a Ourinhos/SP quando acabou perdendo o controle da direção em uma curva e a carreta “fez o L”. Com os impactos, o caminhoneiro sofreu contusão em um dos braços.

As equipes da PRF e da concessionária que administra o trecho estiveram no local tomando providências em relação ao acidente. O trânsito chegou a ser interditado para remoção do veículo.