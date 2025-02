Estado atinge menor taxa de crimes da história em 2024; apreensão de drogas aumentou

O Paraná registrou uma meta histórica no ano de 2024 ao registrar a menor taxa de homicídios. Segundo dados oficiais divulgados pela Agência Estadual de Notícias (AEN), além de atingir a menor taxa em homicídios, o Estado também registrou o menor índice de roubos e furtos dos últimos 17 anos, além de que o número de drogas apreendidas aumentou no último ano.

De acordo com os dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Paraná registrou 1.663 homicídios doloso entre janeiro e dezembro, o menor registro de homicídios da história do Estado. Em relação ao ano de 2023, os dados apontam uma queda de 9,4%, quando foram registrados 1.837 assassinatos. Em comparação ao ano de 2010, a taxa atual caiu pela metade. De acordo com os dados levantados, em 2010 o Paraná registrou 3.276 homicídios dolosos.

Além da redução nos registros de homicídios, outros índices de criminalidade mantiveram a tendência de queda e encerraram 2024 com resultados expressivos na comparação com o ano de 2023. Furtos, roubos, furtos e roubos de veículos, de residências e do comércio diminuíram, chegando próximos ou até mesmo superando patamares históricos, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

De acordo com o levantamento divulgado, o número de furtos no Estado teve queda de 12,4%. Foram 144.811 casos nos 12 meses de 2024, contra 165.112 casos no mesmo período do ano anterior. É o segundo melhor resultado desde o início da série histórica, atrás somente de 2020, quando foram registrados 140.720 casos de furtos no Paraná.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, os dados reforçam a eficácia das políticas de segurança pública em andamento no Estado e a importância dos investimentos feitos nas forças de segurança do Paraná ao longo dos últimos anos, como a contratação de novos policiais, aquisição de armamentos, viaturas e helicópteros.

“Tivemos reduções em todos os indicadores de criminalidade, especialmente dos homicídios, em que houve uma redução muito significativa nos números, assim como dos latrocínios, que são crimes que incomodam muito a sociedade e as forças de segurança pública. Obviamente vamos continuar trabalhando para reduzir ainda mais os números ao longo do ano de 2025, mas os dados divulgados são muito positivos, o que nos deixa satisfeitos com o trabalho feito pelas polícias”, disse o secretário.

Se de um lado os índices de criminalidade diminuíram fruto da atuação das forças de segurança cada vez mais preventiva, de outro esse trabalho também tem resultado no aumento das apreensões de drogas em todo o Paraná. É o caso, por exemplo, das apreensões de maconha, que aumentaram 13% em 2024. Foram retiradas de circulação 483 toneladas no ano passado, contra 428 toneladas em 2023, o que significa mais de 1 tonelada por dia.

A apreensão de cocaína teve aumento de 29% em 2024, saindo de 4,4 toneladas em 2023 para 5,7 toneladas. O maior crescimento na apreensão de drogas registrado em 2024 foi de ecstasy com aumento de 60,8%. Foram 118.850 comprimidos apreendidos pela segurança pública do Paraná, 44.964 a mais que os 73.886 comprimidos retirados de circulação no mesmo período de 2023.

Com estes dados, o Governo do Estado reforça seu compromisso em garantir maior segurança para toda a população paranaense, adotando medidas e práticas para diminuir os índices de criminalidade em todo o Estado.