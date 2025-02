Suspeito morre após invadir casa e tentar violentar filha de policial militar

Um homem morreu em um confronto com policiais da Rone após invadir uma casa e tentar violentar uma adolescente que é filha de um policial militar. A ocorrência foi registrada na noite da terça-feira (18) em Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o suspeito invadiu a residência da vítima que fica no bairro Vila Fanny e tentou violentar uma adolescente de 13 anos. No local, estavam ainda a mãe da melhor e sua irmã, uma criança de sete anos. A mulher conseguiu ligar para o marido, que é policial militar, e ele acionou a polícia.

Diante da situação, equipes policiais da Rone foram até o local e flagraram o suspeito que fugiu para uma área de mata próxima a residência. O local foi cercado e o suspeito teria sido morto durante confronto com os policiais.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso.