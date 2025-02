Projetos do Governo do Paraná são finalistas em prêmio nacional de inovação pública

Dois projetos desenvolvidos pelo Governo do Paraná foram selecionados como finalistas do 5º Prêmio Conexão Inova, que reconhece iniciativas inovadoras na gestão pública brasileira. Os projetos Talento Tech e o Concurso de Bengalas Inteligentes concorrem entre as melhores soluções do país com outros quatro finalistas nas categorias “políticas públicas” e “inovação aberta e contratação de soluções inovadoras”, respectivamente.

Os projetos são desenvolvidos em conjunto pelas secretarias da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI); Planejamento (SEPL); Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti); Educação (Seed); e Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

O Prêmio Conexão Inova é promovido pela Rede Conexão Inovação Pública e busca reconhecer as iniciativas mais transformadoras nas áreas de gestão pública, políticas públicas, tecnologias disruptivas e cidadania digital. A cerimônia de premiação será no evento Convergência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, de 02 a 04 de junho.

Até 21 de fevereiro, a categoria "Votação Popular" está aberta para que o público escolha os projetos vencedores. Clique para votar no projeto Talento Tech e para votar no projeto Concurso de Bengalas Inteligentes.

O secretário da Inovação, Alex Canziani, destacou que as ações do Paraná têm sido reconhecidas em diversas premiações no âmbito da inovação e transformação. No ano passado, o projeto Óculos Amigo foi eleito vencedor na 28ª edição do Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A SEI também venceu o Digital Transformation Awards, premiação realizada pelo Instituto da Transformação Digital (ITD), com projetos Paraná Anjo Inovador e de Conectividade Rural.

“O Paraná tem se destacado nacionalmente em inovação pública, e a presença de dois projetos no Prêmio Conexão Inova reforça esse avanço. Nosso compromisso é continuar incentivando soluções que transformam a vida das pessoas e modernizam a gestão pública”, afirma Canziani.

O Talento Tech tem como objetivo capacitar jovens para atuar no setor de tecnologia, promovendo formação gratuita e conexão com o mercado de trabalho. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Com investimento de R$ 62 milhões, o Talento Tech tem como objetivo capacitar jovens para atuar no setor de tecnologia, promovendo formação gratuita e conexão com o mercado de trabalho. Os alunos recebem bolsa de até R$ 1.500, além do notebook compatível com a exigência do curso. O processo de seleção é para jovens estudantes da rede pública de ensino que residem nos 50 municípios mais carentes do Paraná.

A iniciativa busca suprir a demanda por profissionais qualificados na área de TI, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de inserção no mercado para estudantes e recém-formados. Atualmente, cerca de 1.000 alunos estão em formação no primeiro ano dos três anos previstos para o projeto.

O secretário do Planejamento, Guto Silva, explica que o objetivo é empregar os jovens nas grandes empresas de tecnologia, mantendo o aluno formado no seu município. “Queremos que os jovens capacitados pelo Talento Tech tenham oportunidades reais no mercado de trabalho, sem precisar sair de suas cidades. O projeto fortalece a economia local e contribui para a geração de empregos na área de tecnologia”, disse.

O projeto, que está sendo desenvolvido pela SEI, Sedef, em conjunto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), tem o objetivo de desenvolver protótipos de bengalas inteligentes para atender a população cega.

No primeiro semestre deste ano será lançado o edital do concurso, o primeiro concurso público de inovação do Paraná. Atualmente, o Estado está realizando workshops com a comunidade cega para o desenvolvimento do edital, para que o protótipo seja desenvolvido de acordo com as necessidades reais dos deficientes visuais.

O secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, destacou que o Concurso de Bengalas Inteligentes é um marco para a inclusão e acessibilidade no Paraná. “Nosso objetivo é incentivar o desenvolvimento de tecnologias que tornem a mobilidade das pessoas cegas mais segura e independente. Com esse investimento, buscamos soluções inovadoras que impactem diretamente a qualidade de vida da população com deficiência visual”.