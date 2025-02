Governador anuncia mais de R$ 80 milhões para municípios da Amunorpi

Os 23 municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) irão receber um total de R$ 80,5 milhões para a aquisição de equipamentos essenciais para as prefeituras. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior durante o evento Paraná Mais Cidades, realizado em Foz do Iguaçu.

Continua após a publicidade

Cada município, independentemente do seu tamanho, terá um teto de R$ 3,5 milhões para investir na compra de máquinas e equipamentos. As prefeituras poderão escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador. O objetivo é que os municípios adquiram os equipamentos que atendam melhor às suas necessidades, fortalecendo a infraestrutura local.

O presidente da AMUNORPI, Régis William, destacou a importância do recurso para os municípios. Ele afirmou que os novos veículos irão beneficiar diretamente os moradores, contribuindo para a realização de diversas ações nos municípios. “Os veículos poderão realizar ações em cada município que irão beneficiar diretamente os moradores”, afirmou Régis William.

Continua após a publicidade

Este investimento visa melhorar a infraestrutura e a execução de obras públicas nas cidades da região, garantindo mais eficiência e qualidade nos serviços prestados à população. O valor de R$ 80,5 milhões será distribuído de maneira proporcional entre os 23 municípios, com o limite de R$ 3,5 milhões por cidade.

A iniciativa é mais um passo para o desenvolvimento do Norte Pioneiro e para o fortalecimento das administrações municipais, com foco na melhoria da infraestrutura e dos serviços essenciais à comunidade.