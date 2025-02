Preço dos ovos tem alta de até 50% no Brasil

O preço dos ovos disparou em todo o país. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a alta no valor das bandejas chega a 50% em diversas regiões do país, em comparação ao que era praticado no início de janeiro.

Foi fugindo do aumento nos preços das carnes bovina, suína e de frango, que os brasileiros acabaram comprando mais ovos. Com o aumento da demanda, veio também a elevação no preço.

A tendência pode ser aumentar ainda mais, segundo representantes do setor. Isso porque daqui a pouco, no início de março, com a quaresma, a procura pelo produto deve subir outra vez.

E os motivos não param por aí. Segundo o Instituto Ovos Brasil, o custo do milho, que alimenta as galinhas, aumentou desde o segundo semestre do ano passado. E, pra completar, a onda de calor dificulta a produção.

"Isso também afeta a produtividade das galinhas. A galinha põe menos, então pode ser que tenha uma oferta que também esteja sendo afetada em função disso", afirma Nélio Hand, diretor financeiro do Instituto Ovos Brasil.

Como ainda não existe uma proteína mais barata que o ovo, e não há previsão de quando os preços vão cair, o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, alerta: "é um produto que tem uma validade não tão grande, então é pesquisar e não fazer estoque, porque se o consumidor começar a fazer estoque desses produtos, o preço ainda tende a aumentar ainda mais".

