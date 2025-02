Temperaturas extremas podem afetar as emoções? Veja o que a psicologia diz sobre o assunto

Nos últimos dias, uma intensa onda de calor tem afetado a região, elevando as temperaturas e trazendo preocupação quanto aos impactos no bem-estar da população. Além dos desconfortos físicos, como a desidratação e exaustão, o calor excessivo também pode influenciar diretamente o estado emocional e o comportamento das pessoas. Segundo especialistas, as altas temperaturas podem causar maior irritabilidade, aumentar os níveis de estresse e prejudicar a sensação de prazer e motivação das pessoas.

Desde o início da última semana, diversas cidades da região estão sofrendo com temperaturas elevadas, e o assunto já levantou diversas preocupações, como a saúde física de idosos e crianças, impactos diretos na produção agrícola da região e outros debates. Assim como os outros temas, o impacto das temperaturas elevadas no psicológico humano também é uma das preocupações.

Conforme explica a psicóloga Hellen Martins, da cidade de Arapoti, a exposição ao sol pode estimular a produção de serotonina, promovendo bem-estar e contribuindo para a regulação emocional. Portanto, o calor excessivo exerce um impacto significativo sobre os neurotransmissores, influenciando diretamente o humor e o comportamento humano.

“A exposição ao sol pode promover um bem-estar para as pessoas. No entanto, a permanência em ambientes de temperatura elevada por longos períodos pode desencadear um aumento nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e uma redução na liberação de dopamina, prejudicando a sensação de prazer e motivação”, explica a psicóloga.

O cansaço e a fadiga causados pelo calor em excesso, também são contribuintes para a alteração no comportamento e humor das pessoas. “A exposição prolongada a altas temperaturas também pode causar fadiga e desconforto, resultando em maior irritabilidade e menor tolerância a frustrações, o que impacta diretamente as interações sociais”, afirmou a profissional.

Além disso, segundo as explicações da psicóloga, o calor excessivo pode comprometer a qualidade do sono, exacerbando o cansaço e contribuindo para alterações no estado emocional. “Dessa forma, temperaturas elevadas estão associadas a um aumento nos níveis de estresse e dificuldades na regulação emocional, interferindo no bem-estar e na qualidade de vida”, acrescentou Hellen.

Para minimizar os impactos do calor sobre as emoções, especialistas recomendam medidas como manter-se hidratado, buscar ambientes mais frescos sempre que possível e tentar manter uma rotina de descanso adequada. Além disso, atividades que promovam relaxamento, como meditação e exercícios de respiração, podem ajudar a reduzir o estresse causado pelas altas temperaturas.

Com a onda de calor persistindo, é fundamental estar atento aos sinais do corpo e da mente, buscando formas de amenizar os efeitos do clima sobre o bem-estar emocional e garantir uma melhor qualidade de vida.