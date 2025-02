GIRO PARANÁ

Investimentos

O governador Ratinho Júnior (PSD) anunciou um pacote de R$ 6 bilhões em investimentos nas 399 cidades paranaenses. São R$ 2 bilhões para a pavimentação de um mil quilômetros de estradas rurais, R$ 1,7 bilhão em equipamentos e máquinas agrícolas, R$ 1 bilhão para a construção de seis mil moradias do programa Casa Fácil, R$ 700 milhões em pavimentação urbana para novas fases do programa Asfalto Novo e cerca de R$ 300 milhões para instalar iluminação em LED.

Continua após a publicidade

Reeleito

O deputado Pedro Lupion (PP) foi reeleito à presidência da Frente Parlamentar Agropecuária até 2027. A FPA é a maior bancada parlamentar no Congresso Nacional: 324 deputados (dos 513) e 50 senadores (dos 80) e representa o agronegócio brasileiro.

Creches

O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), anunciou a devolução de R$ 200 milhões para a construção de pelo menos 300 creches nas cidades do Paraná. Aos prefeitos em Foz do Iguaçu, Alexandre Curi adiantou que pretende devolver R$ 500 milhões ao governo estadual para investir nas cidades paranaenses.

Continua após a publicidade

Recorde

Com apenas 3,3% da população desocupada, o Paraná atingiu a menor taxa de desemprego da história de acordo com os dados do quarto trimestre de 2024 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. O índice recorde foi alcançado após o Paraná registrar uma redução de 0,7% na taxa de desocupação em relação ao terceiro trimestre de 2024, a maior queda trimestral no índice em todo o Brasil, ao lado de Minas Gerais.

Pequenos Negócios

No Paraná, 68% das vagas de emprego do ano passado foram geradas pelos pequenos negócios. Em 2024, as empresas do Paraná geraram mais de 128 mil novos postos de trabalho. O número representa um aumento de 46% em relação a 2023 e traz como protagonistas os pequenos negócios. Deste total, as micro e pequenas empresas respondem por cerca de 68% de todas as vagas geradas, com saldo de 87.738. As informações são de levantamento do Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. As médias e grandes geraram, no mesmo período, 40.798 no estado.

Avanços

Ratinho Júnior destacou o crescimento do turismo no Paraná, que em 2024 registrou o dobro de aumento em relação à média nacional. Enquanto o estado teve uma alta de 7,2% na atividade turística, o quarto melhor índice do País, o Brasil cresceu 3,5%. No ano anterior, o Paraná já tinha crescido 11,6%, com o segundo maior aumento nacional. Os dados são do IBGE.

Referências

No Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas em Brasília, o ex-prefeito Chico Brasileiro (PSD) palestrou sobre o programa Foz Desenvolve que reúne os subprogramas Destrava Foz, Foz Fazendo Arte, Repara Foz e Cartão Material Escolar. “Uma iniciativa inovadora que trouxe resultados concretos. Ver essa experiência sendo reconhecida e servindo de inspiração para novas administrações municipais mostra que fizemos história e que estamos no caminho certo”.

No Solidariedade

O ex-deputado Fernando Francischini assume no próximo dia 24 a presidência do Solidariedade do Paraná e a vice-presidência nacional da legenda. O partido, um dos primeiros a declarar apoio a Lula (PT) na eleição de 2022, deve ir para a oposição. Num vídeo nas redes sociais, o presidente do SD, Paulinho da Força, critica a política econômica do governo Lula e o preço da picanha e do café. “Se não tem como resolver os problemas do Brasil, por que você virou presidente da República?”, disse Paulinho que estará em Curitiba na posse de Francischini.

Super Safra

A safra de uvas de 2025 promete ser histórica para o Brasil, com projeções que indicam um crescimento expressivo: a produção nacional, que em 2024 somou 703 mil toneladas, deve atingir entre 650 e 700 milhões de quilos apenas no Rio Grande do Sul, o principal estado produtor De acordo com o IBGE, o Valor Bruto da Produção da safra de 2024 foi de R$ 1,68 bilhão. Além disso, a produção destinada à indústria, essencial para sucos e vinhos, totalizou 485,5 mil toneladas.

Apoio aos pescadores

A Itaipu Binacional já investiu R$ 46 milhões para apoiar colônias e associações de pescadores do Paraná e Mato Grosso do Sul. O investimento se dá por meio de diversos instrumentos, que incluem editais, convênios e capacitações, além de doações de equipamentos realizadas desde 2018. A binacional busca melhorar a capacidade produtiva, técnicas de cultivo e condições ambientais, com impactos diretos na renda daqueles que dependem da pesca para sobreviver.

Concurso

A Polícia Federal autorizou o concurso público para mil novas vagas na área policial. As vagas são para cinco cargos: 120 para delegado, 69 para perito criminal federal, 630 para agentes, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista. O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público será de até seis meses, ou seja, até agosto.