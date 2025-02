Onda de calor exige atenção redobrada; veja como evitar problemas de saúde

"Que calor insuportável!" Essa tem sido a frase mais ouvida em todo o Paraná nos últimos dias, e a previsão indica que o cenário deve continuar pelo menos até o próximo fim de semana. Com uma onda de calor extremo atingindo o estado, diversas cidades enfrentam temperaturas elevadas e um clima seco, fatores que preocupam a saúde da população, já impactada pelo desgaste do calor intenso desde a última semana.

Desde a última quarta-feira (12), todo o estado do Paraná vivencia uma onda extrema de calor, que tem levado cidades a registrar máximas acima de 40°C e até 5°C acima da médica histórica de temperatura. Além do calor intenso, a umidade relativa do ar está em níveis críticos, agravando a sensação térmica e aumentando os riscos de desidratação, insolação e problemas respiratórios, que são os maiores desafios encontrados pela população durante os dias mais quentes.

Desidratação é um dos principais problemas durante os dias de calor intenso. Foto: Divulgação

“A falta de água no organismo pode ocasionar sintomas como dores de cabeça, tontura, fadiga, fraqueza e batimentos cardíacos acelerados, podendo provocar problemas graves”, explica a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

Sendo a desidratação um dos maiores problemas relacionados às temperaturas extremas previstas para os próximos dias, é importante que os grupos prioritários, que são as crianças e os idosos, se mantenham atentos e consumam água frequentemente nos dias mais quentes. Além da própria água, líquidos como água de coco, sucos de frutas ou vegetais também ajudam a manter uma hidratação saudável durante os dias.

Uma das recomendações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é manter a hidratação mesmo sem sentir sede. “Não se deve esperar sentir sede, pois é comum que as pessoas idosas sintam menos sede que as mais jovens. O ideal é beber líquidos regularmente ao longo do dia. Caso haja orientação para limitar a ingestão de líquidos, é essencial consultar a equipe de saúde sobre como proceder durante os dias mais quentes”, afirma a Secretaria.

Outro sintoma comum é a vertigem, ou como também é conhecida, a "tontura". Foto: Divulgação

De modo geral, o calor extremo afeta todas as idades, independentemente se estão ou não entre os grupos prioritários. Durante os dias em que a temperatura se encontra mais elevada, é comum que algumas pessoas sintam a queda de pressão, que causa vertigem, a famosa “tontura” e mal estar nas pessoas.

Para resolver este problema, algumas dicas da internet indicam uma mistura de suco, água e sal. Preparar um suco de pacotinho, daqueles comprados em mercados, e misturá-los com sal, pode ser uma das brilhantes ideias para passar o mal-estar dos dias quentes e da queda de pressão, já que o sal pode auxiliar no aumento da pressão arterial.

Além do mal-estar e da sensação exaustiva que o calor traz, outro problema relacionado às temperaturas extremas é a ‘falta de sono durante a noite’. É comum que muitas pessoas não consigam dormir ou tenham uma noite de sono que parece não dar o descanso merecido para o corpo.

Portanto, para isso, algumas dicas apontam que se alimentar com alimentos leves, como frutas e verduras, na janta, deixar janelas abertas na hora de dormir, evitar produtos que possuam cafeína e até mesmo deixar para tomar banho quase na hora de dormir são dicas que podem dar uma noite relaxada para todos.

Seguindo estas e outras dicas, a população paranaense pode garantir uma saúde de qualidade e sem preocupações durante os próximos dias em que o Estado pode sofrer com esta onda de calor extremo.