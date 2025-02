Mulher morre após ser jogada para fora de carro em acidente no Norte Pioneiro

Uma mulher morreu após ser ejetada de um carro que se envolveu em uma colisão registrada na BR-153 na madrugada do domingo (16). A situação foi registrada no trecho da rodovia que passa pelo município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um automóvel Ford Fiesta e um GM Corsa. Os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal na altura do km 21 da rodovia e, com a violência do impacto, uma jovem de 26 anos foi ejetada do Corsa e morreu no local. Já o condutor do veículo foi socorrido em estado grave. O motorista e a passageira do Fiesta também tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital.

O acidente mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho. O corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). O trânsito chegou a ser interrompido para os trabalhos das equipes.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.