Homem tranca esposa no banheiro, passa a noite na rua e agride a mulher no dia seguinte

Uma mulher se trancou no banheiro para não ser agredida e violentada pelo marido. A ocorrência foi registrada no início da tarde do domingo (16) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica em uma chácara na zona rural do município onde uma mulher havia se trancado no banheiro para não ser agredida pelo marido. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima relatou que foi ameaçada pelo marido que a trancou no banheiro e passou a noite fora de casa utilizando entorpecentes. Ao chegar em casa, o suspeito ainda lhe agrediu e tentou lhe violentar sexualmente. Indagado sobre a situação, o suspeito negou os fatos, mas acabou recebendo voz de prisão.

Continua após a publicidade

Ele foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.